De Pro League heeft voor het vijfde jaar op rij een projectoproep gelanceerd voor lokale projecten van de 24 profclubs. Het budget werd opgetrokken naar 135.000 euro, te verdelen over de goedgekeurde voorstellen.

De acties die door de Pro League-clubs worden ingediend, worden een voor een voorgelegd aan een jury. Die beoordeelt de inzendingen op kwaliteit, innovatie, betrokkenheid van de club en de mate waarin de mediakanalen worden aangesproken. Ook een score op betrokkenheid bij de lokale acties wordt opgenomen in de totaaluitslag.

Voetbalclubs hebben elk hun eigen Football en Community-beleid waarin ze hun eigen klemtonen leggen. Denk bijvoorbeeld aan een blindentribune, aan projecten met kwetsbare jongeren of aan wandelvoetbal. De 135.000 euro wordt verdeeld op basis van een evaluatie van hun sociaal en lokaal beleid het voorbije seizoen, alsook hun beleidsplan. De ploegen met het beste voorstel krijgen ook het grootste deel van de koek.

'Het profvoetbal heeft naast een luide megafoon ook een krachtige hefboom in handen', zegt CEO Pierre François van de Pro League. 'Het is belangrijk dat elke club die hefboom gebruikt om in hun stadion en in hun stad een maatschappelijk verschil te maken. Ik ben blij dat onze clubs die verantwoordelijkheid opnemen en dat wij hen daarbij kunnen helpen.'

Tot en met 2018 was er een budget voor clubondersteuning voorzien van 75.000 euro, in 2019 steeg dit tot 100.000 euro. Voor dit jaar komt er dus opnieuw een som bij.

