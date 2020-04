De CEO van de Belgian Federation of Football Agents (BFFA) blikt vooruit op de zomer van het makelaarsmilieu.

1. In welke mate gaat het coronavirus de zomer van spelersmakelaars overhoop gooien? 'Om te beginnen verkeren ze al in het ongewisse over de kalender, want niemand weet wanneer het voetbal zal hernemen. En het zijn niet de voetbalbonden zoals de KBVB, de UEFA of de FIFA die de beslissingen zullen nemen, maar wel de gezondheidsorganisaties en de Europese regeringen. Het lijkt me onvermijdelijk dat er komende zomer minder geld zal circuleren in het milieu van de makelaars. De crisis heeft een grote impact op degenen die betalen, namelijk de clubs, en dus ook op de makelaars. Als de clubs middelen hebben, dan zullen ze goedkopere transfers doen en lagere commissies betalen. De clubs zullen dezelfde zorgen hebben als de rest van de economie. Ze hebben geen inkomsten meer van ticketing en catering, maar moeten wel hun spelers en ander personeel betalen. Gaan de Engelsen nog 20 miljoen betalen voor spelers die er maar 10 waard zijn? Ze hebben de gewoonte om dat te doen, omdat geld geen probleem is voor hen, maar de crisis zou dat kunnen veranderen. Makelaars die geen grote reserve hebben zouden er erg onder kunnen lijden. Ik voorspel dat de groten zich gaan groeperen en dat de kleintjes gaan verdwijnen. Die tendens tekent zich al af. De besten beseffen dat het beroep van makelaar als vaderfiguur voorbijgestreefd is. Er zijn strategische hergroeperingen nodig, de groten begrijpen de nood aan samenwerking. Ze hebben een vereniging nodig om op te tornen tegen de macht van de organisatoren zoals de Pro League en de FIFA.' 2. Zou men de transfermarkt later kunnen laten sluiten? 'Die vraag werd al opgeworpen. Het lijkt me onvermijdelijk. Van zodra de UEFA zou beslissen om bepaalde competities te verlengen, zal ook de contractduur van spelers moeten verlengd worden en dus zal de transferperiode moeten aangepast worden.' 3. De BFFA werd nooit gevolgd door de Pro League. Een ontgoocheling? 'De mensen van de Pro League hebben niet naar ons geluisterd. Dat is jammer. Ze hebben hun eigen reglement gepubliceerd dat zogezegd een revolutie zou betekenen voor het Europese voetbal. Onze advocaten hebben dat aangeklaagd en ze hebben het moeten intrekken omdat het onwettelijk was. Het was een reglement op basis van dat van de FIFA, dat eerder werd tegengehouden door de raad voor mededinging. Door die strijd te winnen hebben we een beetje bekendheid verworven in het buitenland. Ondertussen hebben we de grootste makelaars uit het voetbal en andere sporten gecontacteerd: Mino Raiola, Jorge Mendes, Rogon, Stellar Group. Zij stelden ons een partnerschap voor, omdat ze denken dat onze benadering de juiste is. De Pro League heeft de kans gemist om constructief samen te werken.' 4. Door het coronavirus praat niemand nog over de moeilijkheden van de makelaars met het gerecht. Goed nieuws voor de BFFA? 'Zeer slecht nieuws! Als dat dossier door de crisis vertraging oploopt, dan is dat niet goed voor het voetbal, niet goed voor de ethiek en niet goed voor onze organisatie. Want wij vinden dat er recht moet geschieden. Wie een dwaasheid begaan heeft en betrapt is, moet daarvoor boeten. Maar het gerechtelijk apparaat heeft momenteel hetzelfde probleem als de hele maatschappij: alles ligt stil.' 5. Er zijn er nog altijd een aantal die koppig weigeren om zich bij uw verenging aan te sluiten, zoals Jacques Lichtenstein en Stijn Francis. Hoop je dat ze nog van mening veranderen? 'We hebben hen meermaals uitgenodigd, maar ze wilden nooit komen. Gewoon omdat ze weigeren om rond de tafel te zitten met bepaalde andere makelaars. Dat is niet erg slim. Als zij liever als kleine hanen op hun mesthoop rondscharrelen dan zich aan te sluiten bij de BFFA, dan is dat spijtig voor hen. Ze zullen daardoor van alles missen en op hun nagels bijten.'