De richtlijnen werden uitgezet in samenspraak met de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de clubs, de federale politie, vertegenwoordigers van enkele lokale politiezones en de voetbalcel.

Het protocol werd overgemaakt aan de bevoegde ministers en instanties voor feedback. 'We hopen zo snel mogelijk reactie te krijgen van de bevoegde diensten, zodat de clubs de voorbereidingen kunnen treffen om de fans in zo veilig mogelijke omstandigheden te ontvangen voor de start van de competities', klinkt het.

De Pro League gaat voor een 'beperkt publiek', maar wil daar bewust geen percentage of absoluut cijfer op plakken. 'De handleiding zal de clubs en de lokale overheden toelaten om op basis van de infrastructuur en met de tools van onder meer Ticketmaster en Sports Alliance een stadioncapaciteit te bepalen die hoger ligt dan het aangehaalde cijfer van 800 toeschouwers, maar ten allen tijde physical distancing tussen bubbels garandeert.'

Die bubbels zullen uit maximum vijftien personen mogen bestaan. Een mondmasker is verplicht van aan de toegang van het stadion tot de aangewezen plaats. In het stadion moet de circulatie zo veel mogelijk beperkt blijven. De fans wordt gevraagd op hun plaats te blijven zitten. Ook iets eten of drinken moet op de zitplaatsen gebeuren.

Om zo veel mogelijk supporters de kans te geven om de wedstrijden van hun favoriete team bij te wonen, zullen in een eerste fase enkel supporters van de thuisploeg de wedstrijd kunnen bijwonen. De Pro League engageert zich er wel toe om die fase zo kort mogelijk te houden.

