Ondanks het lopende tuchtdossier tegen bekerwinnaar KV Mechelen, houdt de Pro League vast aan het vooraf vastgelegde competitieverloop. Dat heeft de raad van bestuur maandag beslist.

De vierde uit play-off 1 (PO1) zal dus de testwedstrijd tegen de winnaar van play-off 2 (PO2) spelen met als inzet het laatste Europese ticket. Deze partij blijft op 26 mei op de planning staan - vóór de laatste hoorzittingen in het tuchtdossier dus.

Tuchtdossier

In principe mag de bekerwinnaar komend seizoen rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League en speelt de nummer drie uit PO1 voorrondes. De nummer vier speelt dan tegen de winnaar van PO2 voor het laatste Europees ticket. Die barragematch stond geprogrammeerd voor 26 mei.

Maar bekerwinnaar KV Mechelen wordt vervolgd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor mogelijke wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen en dreigt onder meer uitgesloten te worden van Europees voetbal.

Als Malinwa schuldig wordt bevonden, gaat het rechtstreekse ticket voor de EL-groepsfase naar de nummer drie uit PO1. De andere Europese tickets schuiven een plaatsje op, waardoor ook de nummer vijf nog kans maakte op Europees voetbal.

Wie dan de barragematch moest spelen en wanneer die afgewerkt moest worden, was lang onduidelijk. De laatste zitting in de tuchtzaak rond KV Mechelen, Waasland-Beveren en 13 andere verdachten is immers gepland voor 28 mei, na de testmatch.

Mogelijke scenario's

Het hete hangijzer stond maandag op de raad van bestuur en die bracht soelaas. De Pro League verwijst naar het UEFA-reglement om de speeldatum van 26 mei te bevestigen. De nummer vier zal dan altijd op de wei verschijnen.

Mocht KV Mechelen alsnog veroordeeld worden tot het niet-spelen van Europees voetbal, en het nummer vier de testwedstrijd wint, zal de club die als vijfde eindigde het laatste Europese ticket toegewezen krijgen.

Als de testwedstrijd gewonnen worden door de winnaar van play-off 2, gaat het vrijgekomen Europese ticket door veroordeling van KV Mechelen toch naar het nummer vier.

De tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League wordt gespeeld (heenwedstrijd) op 25 juli 2019.