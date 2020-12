De Pro League heeft bij de coronacommissie en het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) gepolst naar de timing voor de vaccinatie van voetballers in België. 'We willen ons optimaal kunnen voorbereiden', klinkt het.

Volgens Het Laatste Nieuws schreef het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) een maand geleden Vandenbroucke al aan met het uitdrukkelijke verzoek om in de vaccinatiestrategie rekening te houden met de olympiërs, die hopen in de zomer van 2021 deel te nemen aan de Zomerspelen in Tokio. Het BOIC zou het optimaal vinden als de olympische atleten al vanaf eind februari of begin maart een vaccin tegen het coronavirus krijgen. Inclusief de begeleiders zou het BOIC 400 man wensen in te enten.

In het zog van het BOIC polste ook de Pro League wanneer de voetballers en hun omkadering aan de beurt zouden komen. De vraag is maar hoe hoog het Belgisch profvoetbal op het prioriteitenlijstje van de Belgische overheid staat. 'De Pro League wenst duidelijk te stellen dat er enkel een vraag is geweest naar de voorziene timing van de vaccinaties', aldus woordvoerder Stijn Van Bever. 'Op geen enkele wijze vraagt het professionele voetbal om een voorkeursregime, maar we willen ons wel organisatorisch in de best mogelijk omstandigheden kunnen voorbereiden op deze operaties.'

