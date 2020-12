De raad van bestuur van de Pro League heeft maandag de voorlopige regel goedgekeurd die voor dit seizoen per club vijf wissels in een profwedstrijd toestaat. In drie wisselmomenten zullen clubs tot maximum vijf spelers kunnen wisselen.

Dat maakte de Pro League dinsdag bekend.

De beslissing moet wel nog bekrachtigd worden door de Hoge Raad van de Belgische voetbalbond KBVB. Indien zij groen licht geven, gaat de maatregel vanaf 1 januari van kracht in wedstrijden van de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en de Beker van België.

Europa

In de meeste Europese competities was een gelijkaardige maatregel al van toepassing. Ook bij de Pro League lag de mogelijkheid om vijf wissels door te voeren eerder al op tafel, maar het voorstel raakte toen niet goedgekeurd. Het was niet wenselijk, klonk het, om een nieuwe regel in te voeren die slechts één seizoen van kracht is.

Op aandringen van vooral de Europese spelende ploegen, Antwerp en Club Brugge op kop, komt de maatregel er nu toch. De overvolle kalender is niet vreemd aan deze beslissing. De wedstrijden volgen elkaar in deze fase van de competitie in sneltempo op.

'Met de invoering van de mogelijkheid om tot vijf wissels door te voeren, komt de Pro League tegemoet aan de vraag van de clubs om de belasting voor spelers te kunnen beperken in de komende maanden', klinkt het in een communiqué.

