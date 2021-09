De Pro League lanceert in samenwerking met de Belgische voetbalbond (KBVB) en taalvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF een nationale postercampagne tegen racisme en discriminatie in en rond het stadion.

Dat heeft de vereniging van profclubs gemeld. 'Spreekkoren die fans in hun identiteit raken terwijl ze hun passie beleven hebben geen plaats in onze sport', klinkt het.

De KBVB maakte donderdag bekend een versnelling hoger te schakelen in de strijd tegen racisme en discriminatie bij amateurclubs en ook de Pro League komt, in de vorm van een postercampagne, met een nieuw initiatief. Per profclub worden twee spelers op een poster met hun persoonlijke boodschap afgebeeld.

Zo dragen ook de profclubs mee uit dat voetbal er voor iedereen is en dat racisme geen plaats in het stadion en in de samenleving heeft, luidt het. Ook het meldpunt van de Pro League voor racisme en discriminatie staat afgebeeld op de posters.

'Elke supporter, liefhebber en speler is blij met de terugkeer van supporters in de stadions. Laat ons, nu de vreugde en passie terugkeert, discriminatie voor altijd buiten de poorten houden', zegt Jan Cas, Football & Community manager bij de Pro League.

Meldpunt

Wie slachtoffer of getuige is van een incident in of rond het stadion kan dit voortaan melden via een meldknop op de Pro League-website. De rapportering via het meldpunt gebeurt via een procedure die uitgewerkt is in overleg met Unia en de overheid en garandeert een juridisch en procedureel correcte opvolging van meldingen, met bijzondere aandacht voor slachtoffers en begeleiding van alle betrokkenen.

'De Pro League werkt sinds 2018 aan een stevig antiracisme- en antidiscriminatiebeleid, dat elk jaar samen met partnerorganisaties en de overheid wordt versterkt', vervolgt Cas. 'Dit jaar is het meldpunt helemaal uitgewerkt en online gezet en tegelijkertijd wordt ingezet op alternatieve trajecten in de strijd tegen racisme en discriminatie.'

Momenteel werkt de Pro League met een partnerorganisatie ook aan nieuwe sensibiliseringstrajecten voor clubmedewerkers en (reactieve) alternatieve trajecten voor daders van racistische of discriminerende spreekkoren of uitlatingen in het stadion.

KBVB schakelt versnelling hoger

De Belgische Voetbalbond (KBVB) en taalvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF roepen intussen op verder te strijden tegen discriminatie en racisme op en langs de voetbalvelden, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen.

De KBVB lanceerde samen met de taalvleugels zes maanden geleden het 'Come Together-actieplan' tegen discriminatie en racisme. In het kader daarvan werd onder meer een Diversity Board samengesteld, voor het eerst onafhankelijke bestuurders geïntegreerd in de Raad van Bestuur van de KBVB en werd de Nationale Kamer Discriminatie en Racisme geïnstalleerd. Als ondersteuning krijgt elke club een pakketje met een reeks officiële Come Together-affiches met onder meer Red Flame Kassandra Missipo, Rode Duivel Romelu Lukaku en scheidsrechter Nicolas Laforge toegestuurd. Het is de bedoeling dat alle clubs dit materiaal goed zichtbaar uithangen in hun accommodaties en kantines, klinkt het bij de KBVB. Op die manier wil de voetbalbond ook het meldpunt voor discriminatie en racisme via de RBFA-app opnieuw in de kijker zetten.

'Om gerichter te kunnen werken zijn die meldingen ontzettend belangrijk', zegt Nand De Klerck, woordvoerder bij Voetbal Vlaanderen. 'Daarom is vanaf dit seizoen ook het scheidsrechterverslag aangepast. Zo krijgen de refs voortaan expliciet de vraag of ze discriminatie of racisme hebben waargenomen en zijn ze verplicht om elke melding van een speler, afgevaardigde of supporter op te nemen ook al hebben ze zelf de discriminatie niet gehoord of gezien. Onze scheidsrechters zijn net als elke individuele club een cruciale partner in deze strijd.'

De KBVB en taalvleugels verbinden een wedstrijd voor de amateurclubs aan het 'Come Together-actieplan'. Een jury zal aan het einde van het seizoen in elke provincie een club selecteren die zich onderscheiden heeft in de strijd tegen racisme en discriminatie. 'Deze clubs zullen door de federaties een extra beloning krijgen', aldus De Klerck.

