De Pro League moet een schadevergoeding betalen aan Proximus, Telenet en VOO voor het stopzetten van de voetbalcom­petitie na het uitbreken van de coronapandemie.

Dat besliste een arbitragerechtbank. De schadevergoeding kan oplopen tot 20 miljoen euro, schrijven De Tijd en L'Echo.

April 2020. Kort na het uitbreken van de coronapandemie beslist de Pro League, de koepel boven het profvoetbal, het Belgisch voetbalkam­pioenschap stop te zetten. Er zijn dan al 29 speeldagen gespeeld. Van play-offs na de reguliere competitie is dat seizoen geen sprake meer. In totaal worden 11 competitiewedstrijden (op een totaal van 40) afgelast. Club Brugge - op dat moment eerste in het klassement - wordt uitgeroepen tot kampioen van het seizoen 2019-2020. De Pro League maakt zich sterk dat de overmachtsclausule in het tv-contract kan worden ingeroepen en dat ze geen schadevergoeding moet betalen aan de houders van de tv-rechten voor het eersteklassevoetbal.

20 miljoen?

Maar de toenmalige houders (Proximus, Telenet en VOO) eisen een compensatie. De drie telecomgroepen hadden samen 80 miljoen euro op tafel gelegd om het voetbalseizoen 2019-2020 te mogen uitzenden. De partijen probeerden er eerst onder elkaar uit te komen. Eerst was sprake van een compensatie- of kredietsysteem voor het volgende seizoen. Maar de rechten voor 2020-2021 waren intussen weggekaapt door Eleven Sports, wat zo'n regeling onmogelijk maakte. De gesprekken tussen de betrokken partijen draaiden op niets uit.

Uiteindelijk werd een arbitrageprocedure opgestart bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani). Die kwam onlangs tot de conclusie dat Proximus, Telenet en VOO recht hebben op een schadevergoeding. Over de omvang moet nog worden onderhandeld. Maar wegens het aantal niet-gespeelde wedstrijden en het totale bedrag dat de drie telecomgroepen voor de rechten neertelden, kan het bedrag oplopen tot 16 à 20 miljoen euro. De Pro League wil geen commentaar kwijt. Niet onbelangrijk: tegen een beslissing van Cepani is een beroep alleen mogelijk op technische punten, zoals het niet respecteren van de rechten van de verdediging.

