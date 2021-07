Vanaf de vierde speeldag in de Jupiler Pro League zouden de profclubs opnieuw competitiewedstrijden kunnen spelen in een vol stadion. Dat hoopt althans de Pro League, die supporters vanaf 13 augustus zonder beperkingen toegang zou willen geven tot de tribunes met behulp van het Covid Safe Ticket.

Het Overlegcomité zette vrijdag het licht op groen voor de ingebruikname van het Covid Safe Ticket (CST) vanaf vrijdag 13 augustus voor grote evenementen waaraan meer dan 1.500 personen deelnemen. Dat is de Belgische variant van het Europese coronacertificaat. Wie volledig gevaccineerd is, antilichamen geproduceerd heeft of een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud kan voorleggen, krijgt via het CST toelating tot het event. De organisatie hoeft dan ook geen veiligheidsmaatregelen op te leggen: geen mondmasker of geen veilige afstand (en dus volle capaciteit).

Die regeling klinkt de Pro League als muziek in de oren. Komend weekend gaan de debatten in 1A los met het openingsweekend. Enkel de thuisploeg mag supporters in haar stadion ontvangen. Dat gebeurt vaak nog op reservatie - zelfs voor abonnees, omdat slechts 30 procent van het stadion gevuld mag zijn. Die coronamaatregel geldt voor de maand juli, maar wordt doorgetrokken tot 13 augustus wanneer het CST wordt uitgerold. Dat valt perfect samen met het openingsweekend in 1B, maar de 1A-clubs zien wel drie wedstrijden zonder volledige capaciteit door de neus geboord worden.

Straks kan je dus enkel het voetbalstadion binnen als je het CST kan voorleggen. De Pro League bekijkt nu samen met de overheid hoe dat systeem er zal uitzien. Zo hopen de voetbalclubs dat het CST automatisch gekoppeld kan worden aan het toegangsticket, omdat er bij manuele controle van de CovidSafeBE-app lange rijen dreigen te ontstaan aan de ingang van het stadion. Dat lijkt niet naar de zin van de lokale autoriteiten, van wie de clubs ook toestemming moeten krijgen om weer een vol stadion te ontvangen. "Kortom, de tijd dringt voor een waterdicht systeem", aldus Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever.

