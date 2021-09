De Pro League heeft maandag het startschot gegeven van de aanwervingsprocedure voor een nieuwe CEO. Een selectiecomité werd aangeduid en een extern beoordelingsbureau zal de zoektocht mee in goede banen leiden. Afscheidnemend CEO Pierre François begeleidt de procedure. "De Pro League is klaar voor de toekomst."

De Raad van Bestuur zette afgelopen woensdag het licht op groen voor de voorgestelde procedure om François' opvolger aan te duiden. Dat zal gebeuren via een selectiecomité en een extern assessmentbureau. Die procedure vangt maandag aan met de publicatie van de vacature op de website van de Pro League.

Volgens voorzitter Peter Croonen van de Pro League kan de nieuwe CEO vanaf volgend seizoen de job aanvatten vanuit een stevige startfunctie. 'De Belgische competitie is uitgegroeid tot dé opleidingscompetitie van Europa', aldus Croonen. 'Daarachter zit een dynamisch team met de knowhow om het Belgisch profvoetbal verder te innoveren en positioneren in de evoluerende context van vandaag. De voorbije zeven jaar leidde Pierre François de organisatie in soms woelige momenten, maar de resultaten mogen er zijn. De Pro League is, met een recorddeal aan mediarechten, opnieuw volle stadions, en recordkijkcijfers, klaar voor de uitdagingen van de toekomst.'

Eind juni 2022 zwaait François af als CEO van de Pro League. Hij zal in zijn laatste zes maanden aan het hoofd van de Pro League het aanwervingsproces en de eerste maanden van zijn opvolger begeleiden zodat de machtsoverdracht vlot verloopt. 'De functie van CEO van de Pro League is zonder twijfel één van de mooiste opdrachten die de sportwereld in ons land te bieden heeft', blikt François terug op zijn ambtstermijn van zeven jaar.

Wat betekent het om CEO van de Pro League te zijn? 'Je staat dicht bij alle actoren uit het profvoetbal, je bouwt contacten uit om de belangen van de clubs te dienen, je probeert interne en externe stakeholders te overtuigen van je argumenten, je werkt samen met de bedrijfswereld en maatschappelijke organisaties, je hebt een essentiële rol bij de toekenning van mediarechten', somt François op. 'Natuurlijk is het geen gemakkelijke taak en moet je tegen een stootje kunnen. Maar is dat niet ook het spannendste deel van het werk?'

