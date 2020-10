Het competitieduel tussen Charleroi en Waasland-Beveren van zondag 25 oktober, wordt op basis van het COVID-19-protocol uitgesteld. Bij Waasland-Beveren zijn 7 spelers uit de A-kern besmet met het virus. Ondertussen werden ook al 11 besmettingen vastgesteld bij KV Mechelen.

Waasland-Beveren wordt nog steeds getroffen door een golf coronabesmettingen en vroeg daarom op basis van het gezondheidsprotocol uitstel aan.

'De wedstrijd Sporting Charleroi - Waasland-Beveren van komende zondag 25 oktober uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van Waasland-Beveren nadat meer dan 7 A-kernspelers positief testten op Covid-19', bevestigt de Pro League. 'Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.'

Waasland-Beveren liet donderdag weten dat er inmiddels zeventien positieve coronagevallen zijn in de club, veertien spelers en drie medewerkers. De Waaslanders lieten eerder al het competitieduel tegen Oostende (dat afgelopen maandag zou worden gespeeld) uitstellen.

Ook match KV Mechelen in gedrang?

Nog vanochtend liet Het Nieuwsblad weten dat er bij KV Mechelen ondertussen al elf coronagevallen vastgesteld zijn. Begin deze week waren dat er nog maar drie met William Togui, Thibaut Peyre en testdoelman Maxime Wenssens.

KV Mechelen liet al weten dat het uitstel heeft aangevraagd aan de Pro League voor de uitwedstrijd in Eupen. 'Bij de laatste coronatest kregen vrijdagochtend zeven nieuwe spelers een positief resultaat te horen. Dat maakt samen met de eerdere drie spelers dat KVM momenteel tien spelers in quarantaine heeft', zegt Mechelen. 'Alle spelers werden vandaag naar huis gestuurd en KV Mechelen vraagt aan de Pro League om de wedstrijd van morgen tegen Eupen uit te stellen zoals dat reglementair voorzien is. Maandag volgt een hertest voor alle spelers.'

Één coronageval bij OH Leuven

Bij OH Leuven, ten slotte, werd bij de laatste testronde één coronabesmetting vastgesteld. De wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge is niet in gevaar, zo stelt OHL.

'Uit de coronatesten die spelers en staf woensdag lieten afnemen, blijkt één persoon positief', laat de club vrijdag weten. 'De wedstrijd van zaterdagavond tegen Club Brugge komt niet in het gedrang.' 'OH Leuven volgt het strikte protocol van de Pro League nauwgezet op', gaat het verder. 'Spelers, staf en medewerkers die regelmatig in contact komen met de A-kern ondergaan wekelijks een coronatest. Bij OHL geldt thuiswerken als de norm voor de collega's die achter de schermen werken.'

Waasland-Beveren wordt nog steeds getroffen door een golf coronabesmettingen en vroeg daarom op basis van het gezondheidsprotocol uitstel aan. 'De wedstrijd Sporting Charleroi - Waasland-Beveren van komende zondag 25 oktober uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van Waasland-Beveren nadat meer dan 7 A-kernspelers positief testten op Covid-19', bevestigt de Pro League. 'Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.'Waasland-Beveren liet donderdag weten dat er inmiddels zeventien positieve coronagevallen zijn in de club, veertien spelers en drie medewerkers. De Waaslanders lieten eerder al het competitieduel tegen Oostende (dat afgelopen maandag zou worden gespeeld) uitstellen.Nog vanochtend liet Het Nieuwsblad weten dat er bij KV Mechelen ondertussen al elf coronagevallen vastgesteld zijn. Begin deze week waren dat er nog maar drie met William Togui, Thibaut Peyre en testdoelman Maxime Wenssens. KV Mechelen liet al weten dat het uitstel heeft aangevraagd aan de Pro League voor de uitwedstrijd in Eupen. 'Bij de laatste coronatest kregen vrijdagochtend zeven nieuwe spelers een positief resultaat te horen. Dat maakt samen met de eerdere drie spelers dat KVM momenteel tien spelers in quarantaine heeft', zegt Mechelen. 'Alle spelers werden vandaag naar huis gestuurd en KV Mechelen vraagt aan de Pro League om de wedstrijd van morgen tegen Eupen uit te stellen zoals dat reglementair voorzien is. Maandag volgt een hertest voor alle spelers.' Bij OH Leuven, ten slotte, werd bij de laatste testronde één coronabesmetting vastgesteld. De wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge is niet in gevaar, zo stelt OHL. 'Uit de coronatesten die spelers en staf woensdag lieten afnemen, blijkt één persoon positief', laat de club vrijdag weten. 'De wedstrijd van zaterdagavond tegen Club Brugge komt niet in het gedrang.' 'OH Leuven volgt het strikte protocol van de Pro League nauwgezet op', gaat het verder. 'Spelers, staf en medewerkers die regelmatig in contact komen met de A-kern ondergaan wekelijks een coronatest. Bij OHL geldt thuiswerken als de norm voor de collega's die achter de schermen werken.'