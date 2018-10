Pro League stelt drieledige oplossing voor makelaarsproblematiek voor

Een interne code voor de 24 profclubs, strengere licentievoorwaarden en een afdwingbare wetgeving. Dat is de drieledige oplossing die Marc Coucke en Pierre François, respectievelijk voorzitter en CEO van de Pro League, voorstellen om de problematiek rond makelaars en tussenpersonen in het Belgisch voetbal aan te pakken.

Expertenpanel

De interne code wil de Pro League, op basis van de aanbevelingen van een onafhankelijk expertenpanel, al op korte termijn realiseren. De andere twee deeloplossingen zien Coucke en François vooral op de langere termijn.

Het expertenpanel zal bestaan uit drie leden, onder wie minister van Staat Melchior Wathelet en Pierre François, CEO van de Pro League. Zij zullen in onderling overleg een derde, Nederlandstalig lid kiezen.

Burgerlijke partij

De Pro League stelt zich intussen ook burgerlijke partij in het gerechtelijk onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Dat is unaniem, zo meldde voorzitter Coucke.

De Pro League baseert zich voor de burgerlijke partijstelling voornamelijk op de persconferentie van het federaal parket vorige week. 'Daaruit bleek dat er duidelijke schade is toegebracht aan het Belgische voetbal en onze clubs in het bijzonder', legde Coucke uit.

'We nemen een duidelijke stelling in: matchfixing en fiscale fraude zijn onaanvaardbaar. Het parket krijgt de onvoorwaardelijke steun van de Pro League in het onderzoek.'

Oproep

Na een turbulente week gaan de debatten in de Belgische voetbalcompetitie komend weekend gewoon verder. Ook voor de scheidsrechters, die zich na de aantijgingen aan het adres van Bart Vertenten en Sébastien Delferière kunnen verwachten aan felle kritiek. De Pro League lanceert een oproep om hen te steunen.

'De Pro League is zich erg bewust van de essentiële maar niet evidente rol van het scheidsrechterskorps, meer dan ooit hebben zij dan ook vandaag onze steun nodig. Het wordt een lastige speeldag voor de refs', gaf Coucke toe. 'En er zullen ongetwijfeld discutabele beslissingen genomen worden waarover gemord zal worden. Maar toch doe ik een warme oproep om de scheidsrechters te steunen en te respecteren. Zij verdienen niet dat bepaalde zaken veralgemeend worden. Als we hen nu niet steunen, zitten we binnen een aantal jaar zonder scheidsrechters.'