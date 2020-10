De eerste uitgestelde wedstrijden van het weekend zijn een feit: Mouscron-STVV (zondag 16u) en Deinze-Seraing (zondag 20u) worden op een latere datum gespeeld door de vele coronabesmettingen bij Mouscron en Deinze. Dat maakte de Pro League vrijdagochtend bekend.

Moeskroen zette de voltallige spelersgroep en technische staf woensdag meteen in quarantaine, minstens tot maandag. Om hun conditie enigszins te onderhouden, werken spelers een inidividueel programma af.

Clubs kunnen conform het coronaprotocol van de Pro League uitstel van een wedstrijd vragen vanaf zeven coronabesmettingen binnen de A-kern. Het verzoek van de rode lantaarn werd door de vele positieve gevallen ingewilligd.

Vorige speeldag zag Moeskroen al de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge uitgesteld worden. De data voor de inhaalwedstrijden worden later gecommuniceerd.

Ook Deinze-Seraing gaat niet door

In 1B volgde nog vrijdagochtend hetzelfde nieuws. Ook het competitieduel tussen KMSK Deinze en Seraing van zondag op de negende speeldag in 1B wordt uitgesteld. Bij de Oost-Vlamingen testten achttien personen binnen de spelersgroep en technische staf positief op het coronavirus.

Behalve de achttien positieve gevallen onder A-kernspelers en stafleden leverde ook het ondersteunend personeel enkele positieve coronatesten op. Binnen KMSK Deinze zijn daardoor zo'n 25 mensen besmet. De hele club zit in quarantaine.

Het coronavirus teistert ook RWDM, maar de Molenbeekse 1B-club en de Pro League wachten nog op de testresultaten van donderdag alvorens een beslissing te nemen over de competitiewedstrijd van zondag op bezoek bij Club NXT. Het oordeel wordt later op vrijdag geveld.

De Pro League voorziet uitstelmogelijkheden zodra meer dan zeven A-kernspelers positief hebben getest op COVID-19. De inhaalmatch van Deinze op het veld van Westerlo van afgelopen maandag werd ook al naar een later tijdstip verplaatst wegens de vele besmettingen in de Oost-Vlaamse spelersgroep. Ook de thuismatch van RWDM tegen Lierse vorige speeldag werd uitgesteld.

