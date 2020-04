De Pro League heeft beslist om de algemene vergadering van 15 april, waarop zou gestemd worden over hoe het nu verder moet met de voetbalcompetities in 1A en 1B, uit te stellen naar 24 april.

De Pro League kwam vorige week tot de conclusie dat het beter is om na 29 speeldagen een streep te trekken onder het voetbal in 1A en 1B. Er werd een werkgroep opgericht die zich moest buigen over de modaliteiten van stijgen en dalen, de verdeling van de Europese tickets, de bekerfinale en de voorbereiding op volgend seizoen.

De UEFA zet echter druk op de Pro League om toch door te gaan en ook de beslissingen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die liefst zeven profclubs hun licentie weigerde, zinderen na. De Pro League koopt nu meer tijd om uit te pluizen hoe het nu verder moet alvorens over te gaan tot een finale stemming.

Mogelijk zelfs pas beslissing na 10 mei

Dat er woensdag zeven profclubs naast een licentie grepen, was ook voor de Pro League even slikken. Standard, Virton, Lommel, Roeselare en Lokeren riskeren teruggezet te worden naar de tweede amateurklasse. KV Oostende en Moeskroen zouden opgevangen worden in de eerste nationale amateur. De zeven kondigden meteen aan naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te stappen om beroep aan te tekenen tegen de licentieweigering. Het BAS doet uiterlijk 10 mei uitspraak. Daar anticipeert de Pro League ook op. 'Het is mogelijk dat de uitkomsten van de licenties er toe leiden dat deze Algemene Vergadering na 10 mei wordt verdergezet', klinkt het in een communiqué.

Logisch, want elke beslissing over het format of over het stijgen/dalen kan voorbarig zijn. Door natuurlijke selectie kunnen bepaalde clubs uit de boot vallen. Dat maakt het werk van de vijfkoppige werkgroep niet makkelijker op. 'De leden van die werkgroep zetten hun opdracht verder. Zij zullen geen commentaar geven over die opdracht voor de Algemene Vergadering van 24 april', aldus de Pro League.

Lees ook: Wat de beschamende licentie-evaluaties ons leren over de staat van het Belgische voetbal

De Pro League kwam vorige week tot de conclusie dat het beter is om na 29 speeldagen een streep te trekken onder het voetbal in 1A en 1B. Er werd een werkgroep opgericht die zich moest buigen over de modaliteiten van stijgen en dalen, de verdeling van de Europese tickets, de bekerfinale en de voorbereiding op volgend seizoen. De UEFA zet echter druk op de Pro League om toch door te gaan en ook de beslissingen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die liefst zeven profclubs hun licentie weigerde, zinderen na. De Pro League koopt nu meer tijd om uit te pluizen hoe het nu verder moet alvorens over te gaan tot een finale stemming. Dat er woensdag zeven profclubs naast een licentie grepen, was ook voor de Pro League even slikken. Standard, Virton, Lommel, Roeselare en Lokeren riskeren teruggezet te worden naar de tweede amateurklasse. KV Oostende en Moeskroen zouden opgevangen worden in de eerste nationale amateur. De zeven kondigden meteen aan naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te stappen om beroep aan te tekenen tegen de licentieweigering. Het BAS doet uiterlijk 10 mei uitspraak. Daar anticipeert de Pro League ook op. 'Het is mogelijk dat de uitkomsten van de licenties er toe leiden dat deze Algemene Vergadering na 10 mei wordt verdergezet', klinkt het in een communiqué. Logisch, want elke beslissing over het format of over het stijgen/dalen kan voorbarig zijn. Door natuurlijke selectie kunnen bepaalde clubs uit de boot vallen. Dat maakt het werk van de vijfkoppige werkgroep niet makkelijker op. 'De leden van die werkgroep zetten hun opdracht verder. Zij zullen geen commentaar geven over die opdracht voor de Algemene Vergadering van 24 april', aldus de Pro League.