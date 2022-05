Op donderdag 2 juni zal de Algemene Vergadering van de Pro League stemmen over een nieuw voorstel voor het competitieformat van het Belgisch profvoetbal, met 14 ploegen in 1A en 18 in 1B. Dat schreven verschillende Belgische media maandagavond en het nieuws wordt bevestigd aan Belga.

Van het plan met drie reeksen van 12 ploegen is geen sprake meer.

In het nieuwe format zullen de play-offs blijven bestaan maar zonder de halvering van de punten. De top zes van 1A zal na de reguliere competitie strijden voor de titel in Play-off I, de andere acht clubs komen in Play-off II uit in twee poules van vier ploegen. De top 2 van elke poule speelt vervolgens tegen elkaar met als inzet een plaats in de barragewedstrijd tegen de nummer 4 van Play-off I om een Europees ticket. De nummers 3 en 4 van de poules in Play-off II strijden onderling in kruisduels om uit te maken welke twee teams barrageduels spelen tegen de 1B-teams (de twee winnaars) en welke twee ploegen rechtstreeks zakken (de twee verliezers).

Vanuit 1B zullen er tot vier teams ieder jaar kunnen stijgen naar de eerste klasse. De top 2 op het einde van de competitie stijgt daar rechtstreeks. Er zouden ook vier periodetitels uitgedeeld worden. De vier periodekampioenen spelen tegen elkaar om twee plaatsen in barrageduels tegen de winnaars van de degradatieduels uit Play-off II. De winnaars van deze twee barrageduels stijgen naar of blijven in eerste klasse.

Voor het format er komt, moet er nog gestemd worden. Donderdag 2 juni zal een tweederdemeerderheid op de Algemene Vergadering 'voor' moeten stemmen. Om alle clubs over de streep te krijgen, worden er andere elementen betrokken in de deal. Het meervoudig stemrecht (waarin de grote clubs extra stemkracht hadden) wordt afgeschaft in het nieuwe voorstel en er zal een meer solidaire verdeling van de tv-gelden komen, met 20 miljoen euro die naar 1B zal stromen.

