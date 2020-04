De stemming over het beëindigen van de Belgische voetbalcompetitie wordt uitgesteld naar 4 mei. Dat meldt de Pro League maandag.

'De Algemene Vergadering van de Pro League kwam maandagnamiddag samen om de huidige situatie en de gevolgen van de coronacrisis te bespreken', opent het persbericht. 'De clubs werden door de voorzitter en het management van de Pro League en de voorzitter van de KBVB geïnformeerd over de verschillende stappen die de voorbije weken gezet waren en de contacten met de stakeholders.'

'De overgrote meerderheid van de clubs opteerden voor uitstel van de stemming over de aanbeveling van de Raad van Bestuur van 2 april om de competitie te beëindigen, tot een volgende vergadering op 4 mei', gaat het verder.

De werkgroep die zich buigt over de sportieve knopen en financiële implicaties van de huidige situatie wordt uitgebreid met David Meekers en Karel Van Eetvelt, aldus nog de Pro League.

'De Algemene Vergadering van de Pro League kwam maandagnamiddag samen om de huidige situatie en de gevolgen van de coronacrisis te bespreken', opent het persbericht. 'De clubs werden door de voorzitter en het management van de Pro League en de voorzitter van de KBVB geïnformeerd over de verschillende stappen die de voorbije weken gezet waren en de contacten met de stakeholders.' 'De overgrote meerderheid van de clubs opteerden voor uitstel van de stemming over de aanbeveling van de Raad van Bestuur van 2 april om de competitie te beëindigen, tot een volgende vergadering op 4 mei', gaat het verder. De werkgroep die zich buigt over de sportieve knopen en financiële implicaties van de huidige situatie wordt uitgebreid met David Meekers en Karel Van Eetvelt, aldus nog de Pro League.