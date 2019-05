De Pro League heeft vrijdagavond gereageerd op een filmpje van Leandro Trossard dat doorheen de dag druk bekeken werd op sociale media. Daarin zingt de duidelijk beschonken Genkse kapitein na afloop van de titelwedstrijd bij Anderlecht (1-1) de slogan 'alle boeren zijn homo's'. Trossard schoffeerde hiermee de Club-fans en dat uitgerekend op de internationale dag tegen homofobie en transfobie.

'De Pro League veroordeelt met klem de gezangen "alle boeren zijn homo's" en herhaalt dat deze op geen enkele wijze hun plaats hebben in onze stadions, noch op events waar onze spelers aan deelnemen', klonk het in een persbericht van Racing Genk later op de avond waarin de sterspeler van de Limburgers zich verontschuldigt.

'De Pro League is het niet eens met de rechtspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal die met een interval van twee weken weigerde om de gezangen "alle joden zijn homo's" en "alle boeren zijn homo's" als discriminerend te veroordelen (uitspraken van 4.05.19 en 17.05.19).'

Racing Genk reageerde hierop met een communiqué. De Limburgers wilden vooral niet dat het akkefietje de festiviteiten overstemde. 'In de vroege uurtjes liet Leandro Trossard zich even meeslepen met een supporterslied dat niets met voetbal te maken heeft. Leandro verontschuldigt zich en benadrukt dat dat soort spreekkoren niet thuishoren bij KRC Genk', aldus Genk.

Eerder zong toenmalig Gent-speler Benito Raman dezelfde tekst ook al eens in december 2015 na een onderling duel tussen Club Brugge en AA Gent. Raman kreeg toen één speeldag effectieve schorsing en een boete van 1200 euro voorgeschoteld van de Geschillencommissie van de Belgische Voetbalbond.