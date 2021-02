De eerste speeldag van het seizoen 2021-2022 in de Jupiler Pro League wordt op vrijdag 23 juli op gang getrapt. Dat heeft de Raad van Bestuur van de Pro League dinsdag beslist.

Internationals zullen heel weinig tijd krijgen om van de zomervakantie te genieten. Op 24 mei zit de Belgische competitie erop, maar start vrijwel meteen het Europees kampioenschap. De EK-finale vindt plaats op 11 juli in Londen. Twaalf dagen later rolt de bal alweer op de Belgische velden.

In 1A gaat men in principe van start met achttien ploegen om te eindigen met zestien teams, al ligt er een voorstel op tafel om nog tot medio 2023 door te gaan met achttien clubs in de hoogste voetbalklasse.

De openingsspeeldag van het seizoen 2021-2022 is vastgelegd op vrijdag 23 juli, waarbij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen wordt afgewerkt op hetzelfde moment als de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. De eerste speeldag van het huidige seizoen (2020-2021) werd op 8 augustus gespeeld.

De Pro League boog zich ook over de komende zomertransferperiode. Die zal nog steeds op 1 juli van start gaan, maar zou niet aflopen op 31 augustus. Net als de voorbije zomermercato overweegt de Pro League de clubs wat meer tijd te geven voor hun transfers. De einddatum die op tafel ligt is die van 22 september. (

Internationals zullen heel weinig tijd krijgen om van de zomervakantie te genieten. Op 24 mei zit de Belgische competitie erop, maar start vrijwel meteen het Europees kampioenschap. De EK-finale vindt plaats op 11 juli in Londen. Twaalf dagen later rolt de bal alweer op de Belgische velden. In 1A gaat men in principe van start met achttien ploegen om te eindigen met zestien teams, al ligt er een voorstel op tafel om nog tot medio 2023 door te gaan met achttien clubs in de hoogste voetbalklasse. De openingsspeeldag van het seizoen 2021-2022 is vastgelegd op vrijdag 23 juli, waarbij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen wordt afgewerkt op hetzelfde moment als de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. De eerste speeldag van het huidige seizoen (2020-2021) werd op 8 augustus gespeeld. De Pro League boog zich ook over de komende zomertransferperiode. Die zal nog steeds op 1 juli van start gaan, maar zou niet aflopen op 31 augustus. Net als de voorbije zomermercato overweegt de Pro League de clubs wat meer tijd te geven voor hun transfers. De einddatum die op tafel ligt is die van 22 september. (