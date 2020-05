De werkgroep aangesteld door de Pro League om de knopen na de competitiestop te ontwarren, was met twee voorstellen op de proppen gekomen. Een scenario waarbij 1A de komende drie seizoenen zou bestaan uit 18 clubs werd uiteindelijk vrijdag zelfs niet voorgesteld aan de algemene vergadering.

'Ik ben heel tevreden dat we met de nodige meerderheden zo niet de beste, maar toch de minst slechte oplossing gevonden hebben. Dat was niet evident. Daarom toch proficiat aan de voetbalfamilie', opende Croonen zijn virtuele persconferentie na de algemene vergadering.

Nochtans leek donderdag nog een competitie met 18 ploegen en mini-play-offs voor maximaal drie seizoenen de meest aangewezen piste. 'Maar op een bepaald moment kwam het besef dat daar geen meerderheid voor te halen was en dan hebben we gekozen voor een valabel alternatief. De drempel van 80 procent ligt hoog, maar we zijn er toch overgegaan (84 procent, nvdr.). Dat bewijst dat we voor de goede optie gegaan zijn.'

Peter Croonen schetste dat een permanente competitie met 18 ploegen onwenselijk is. 'We zijn het er allemaal over eens dat we eerder naar minder profclubs moeten dan naar meer. Dus was een formule met 18 ploegen slechts tijdelijk om rechtszaken te vermijden', aldus de Pro League-voorzitter. Tenzij het probleem opgelost werd door economische dalers of clubs die hun licentie niet kregen, bestond het risico dat er na drie seizoenen plots drie dalers waren. 'En dat schrikte een aantal ploegen uit de K11 af, omdat zij in dat scenario het kind van de rekening dreigden te worden. Dus er was geen draagvlak voor een 1A met 18 ploegen. Zodra de werkgroep dat besefte, nam die zijn verantwoordelijkheid en is die met slechts één 'stembaar' voorstel naar de algemene vergadering gegaan. Als we met twee voorstellen op de proppen waren gekomen, verminder je de kans dat een van de twee het kan halen. En we wilden echt vooruit.'

Of de Pro League meer verdeeld dan ooit is? 'Het is normaal dat er verschillende meningen zijn. Die zijn soms heel overtuigend verdedigd. Maar dat is geen probleem in een debat. Het resultaat telt en dat mag er zijn', aldus Croonen. 'Meer dan 80 procent steunt deze beslissing. We hebben toch getoond dat er knopen doorgehakt kunnen worden. Dat is niet makkelijk. Niemand heeft voor corona gekozen, maar de omstandigheden dwingen ons om moeilijke beslissingen te nemen. De echte impact van corona is nog niet echt te meten, dus het was tijd om deze periode af te sluiten en ons voor te bereiden op de toekomst.'

