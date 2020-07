De Raad van Bestuur van de Pro League heeft dinsdag beslist dat de start van het seizoen 2020-2021 in de competities 1A en 1B achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Het roept supporters op om de eerste wedstrijden thuis te volgen. 'Kom vooral niet samen.'

De Pro League is niet van plan de handdoek in de ring te gooien en maakt zich sterk dat de competitie volgende week gewoon zal kunnen aanvatten. Het had dan ook al verschillende protocollen klaar voor de competitiestart met beperkt publiek. Het centrale idee was om in elke tribune 800 fans te laten plaatsnemen, zodat er bij de competitiestart op 7 augustus alsnog tot 3.000 supporters konden plaatsnemen in de tribunes. Behalve de opdeling van de stadions in verschillende autonome blokken, werkte de Pro League het toepassen van timeslots, de verplichting van mondmaskers en strikte bepalingen rond de fysieke afstand uit om het bijwonen van wedstrijden in veilige omstandigheden te laten verlopen.

De verwachting was dat vanaf augustus 800 in plaats van 400 personen aanwezig mochten zijn op outdoor evenementen. Maar omdat het coronavirus aan kracht wint, besliste de Nationale Veiligheidsraad om het aantal toegelaten aanwezigen bij evenementen in openlucht te halveren in plaats van te verdubbelen. En dus kunnen er in principe slechts 200 fans in de autonome compartimenten plaatsnemen.

De Nationale Veiligheidsraad sprak zich niet uit over het plan, maar had evenwel geen bezwaren. Maar het uiteindelijke eindoordeel kwam alsnog de lokale besturen toe en dus gaan de protocollen voor matchen met beperkt publiek de koelkast in. 'De bestuurders van de Pro League namen gezamenlijk de beslissing om achter gesloten deuren de competitie te starten om zo uniformiteit in de wedstrijdorganisatie te verzekeren, duidelijkheid aan toeschouwers en de samenleving te bieden en vooral, de gezondheidstoestand van iedereen in en rond het voetbal te verzekeren', klinkt het dinsdag.

Blijf thuis

De Pro League vraagt de voetbalsupporters om de eerste wedstrijden - minstens tot begin september - thuis te volgen. 'In de veiligheid van de huiskamer of de eigen bubbel dus. We roepen fans op om vooral niet samen te komen', aldus de profvereniging. 'Enkel door de maatregelen zo strikt mogelijk op te volgen, kunnen we de start van het voetbalseizoen verzekeren, te beginnen met de finales van dit weekend waar iedereen zo hard naar uitgekeken heeft. Samen met alle betrokken instanties werken we om de gezondheidscrisis op een veilige en verantwoorde manier het hoofd te bieden. Dit engagement gaat gepaard met de bezorgdheid voor de financiële en economische gevolgen voor de profclubs, die zwaar lijden door de effecten van de pandemie.'

Wanneer er opnieuw toeschouwers welkom zijn in de stadions, hangt in grote mate af van de evolutie van het virus. 'De Pro League herhaalt dat ze voorbereid is om in alle veiligheid het seizoen van start te laten gaan en hoopt dit in samenwerking en overleg met de overheid, clubs, supporters en alle stakeholders te kunnen realiseren', klinkt het nog

