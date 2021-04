In mei wil de Pro League de stadions opnieuw openstellen voor de voetbalsupporters. Althans gedeeltelijk. Die boodschap heeft de belangenvereniging van de Belgische profclubs dinsdag herhaald bij de overheid. Woordvoerder Stijn Van Bever, die een tijdje terug al stadionprotocollen had uitgetekend, haalt veiligheidsoverwegingen aan. 'Supporters gaan onvermijdelijk naar stadions afzakken.'

CEO Pierre François schreef dinsdag nog een brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD), maar ook aan ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Daarin opnieuw het nadrukkelijk verzoek om straks, tijdens de play-offs, toch een aantal supporters toe te laten in de voetbalstadions. De timing voor de brief is niet toevallig, want vrijdag vindt opnieuw een Overlegcomité plaats.

De Pro League bereidt alvast een gedeeltelijke terugkeer voor in de stadions. De protocollen worden deze week nog gefinetuned. Er wordt ook bekeken of een titelviering met supporters mogelijk is. De Pro League schreef zo'n feestje in als een potentieel testevent. Organisatoren hebben tot 29 april de tijd om zich aan te melden. Op 10 mei wordt de knoop doorgehakt.

Woordvoerder Van Bever neemt alvast de vlucht vooruit en wijst op de veiligheidsoverwegingen. 'De terrassen zullen straks normaal heropenen. Net dan vinden de belangrijkste wedstrijden van het seizoen plaats', kadert Van Bever. 'Het is onvermijdelijk dat supporters naar de stadions zullen afzakken om hun ploeg te steunen. De inzet van de competitie neemt bovendien toe, dus dit zal zich ongetwijfeld herhalen naarmate de play-offs vorderen.'

De Pro League oppert dat het daarom graag een deel van de oplossing aanbiedt. 'Als de stadionpoorten gesloten blijven, werken we net onveilige situaties in de hand. Dat zorgt voor extra belasting voor de ordehandhaving. Dat wil net iedereen vermijden', zegt Van Bever. 'Daarom vragen we de kans om dit op een gecontroleerde wijze te organiseren en te kanaliseren door onze stadions gedeeltelijk te heropenen onder strikte maatregelen. We hebben de protocollen, de ervaring en de stewards om dit veilig te doen.'

