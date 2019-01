Pro League wil geen oorlog met KBVB en slachtoffert twee namen

Officieel stond het niet op de agenda van de Raad van Bestuur, maar vooraf had Pierre François de betrokkenen wél ingelicht over het feit dat de top van de Belgische voetbalbond - voorzitter Gérard Linard en CEO Peter Bossaerts -, gevraagd had om Paul Allaerts en Johan Timmermans tijdelijk van hun mandaat als vertegenwoordiger van de Pro League in het uitvoerend comité van de Belgische voetbalbond te ontlasten. De twee vonden dat er in het hoogste orgaan van de voetbalbond geen plaats was voor mensen die in opspraak kwamen in het voetbalschandaal.

Strikt juridisch gezien een zeer betwistbaar en makkelijk van tafel te vegen standpunt. Timmermans, voorzitter van KV Mechelen, diende zijn ontslag voor die functie vrijwillig in, na een verhoor door de politie, maar hij noch Allaerts zijn in het voetbalschandaal door het gerecht in verdenking gesteld. Bij Excelsior Moeskroen zijn er huiszoekingen geweest, maar dat gebeurde ook bij onder meer KV Kortrijk, Club Brugge en Standard. Drie ploegen die eveneens een vertegenwoordiger hebben in het uitvoerend comité, maar de bondstop wil in dit geval niet dat Bart Verhaeghe, Bruno Venanzi of Joseph Allijns een stap terugzetten. Met name Allaerts vindt dat een vreemde gang van zaken en met die redenering stond hij bij de juristen die zetelen in de raad van bestuur van de Pro League niet alleen.

Toch willigde de Pro League het verzoek van de bondstop in. Michael Verschueren (Anderlecht) en Philippe Bormans (Union) worden - tijdelijk - afgevaardigd naar het uitvoerend comité. Als later zou blijken dat ze onschuldig zijn, krijgen Allaerts en Timmermans hun zitje terug. Allaerts: 'De uitleg die we kregen, was dat men geen oorlog wilde met de bondstop.'