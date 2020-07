Als de sanitaire omstandigheden dat toelaten, zal de Jupiler Pro League op zaterdag 8 augustus afgetrapt worden.

Dat heeft de Pro league vrijdag bevestigd na zijn algemene vergadering. Aangezien er werd beslist om met 18 ploegen van start te gaan, moet er een nieuwe kalender opgesteld worden.

Die nieuwe kalender wordt zaterdag 1 augustus om 18u00 digitaal voorgesteld. OH Leuven en Beerschot hadden gevraagd om uitstel van de competitie, maar lieten hun eis vallen 'in het belang van het Belgisch voetbal'.

De competitie zal dus, 'als 'de sanitaire omstandigheden dat toelaten', zoals gepland beginnen.

Studie

In het najaar van 2020 wordt een studie besteld om een competitieformat voor na het seizoen 2021-2022 uit te werken. De oefening maakt deel uit van een allesomvattende studie, die zich ook zal buigen over de structuur en werking van de Pro League.

'Het wordt een allesomvattende oefening die we met veel verantwoordelijkheidszin moeten opnemen. We zullen ons in dat proces laten begeleiden door externen', aldus Peter Croonen, voorzitter van de Pro League. 'Het maakt wat mij betreft niet uit wie op de voorzittersstoel zit. Het belangrijkste is dat de structuur stevig is, nadien zullen we wel bepalen wie op welke plaats komt.' Er wordt onder meer gezocht naar het ideale format voor 1A en 1B. 'Uitgangspunt is: wat is het beste voor het Belgisch voetbal', aldus Croonen.

Mogelijk hebben de resultaten van die studie naar het format een snelle impact. Als er een akkoord uit vloeit met betrekking tot de formule, gaat die in op het einde van het seizoen 2021-2022 en zullen er dus geen drie ploegen rechtstreeks moeten dalen, zoals nu voorzien.

De competitie in 1A jaargang 2020-2021 gaat in elk geval van start met 18 ploegen. Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot werden in de Jupiler Pro League opgenomen. Om tot acht teams te komen verwelkomt 1B verwelkomt voor het seizoen 2020-2021 Lierse K. en het U23-team van Club Brugge. De Jupiler Pro League zal 34 reguliere speeldagen tellen, met na puntenhalvering een 'Champions play-off' (top vier) en een 'Europa League play-off' (nummers vijf tot en met acht).

De laatste club na de reguliere competitie in 1A zal rechtstreeks degraderen, terwijl de voorlaatste de barrage speelt tegen de nummer twee uit 1B.

