De Pro League wil nieuwe maatregelen nemen tegen een opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Een daarvan is een verplichte test voor elke wedstrijd voor spelers die nog geen boosterprik kregen.

Dat meldt de openbare omroep VRT. De maatregelen moeten wel nog bekrachtigd worden tijdens de volgende vergadering van de Pro League.

Testen en prikken

Samengevat voert de Pro League een strenger testbeleid in. Alle spelers en staf zullen na hun vakantie twee PCR-testen moeten ondergaan, één voor ze de trainingen hervatten en één voor de eerste speeldag na de winterstop.

De Pro League wil ook dat de spelers zo snel mogelijk een boosterprik krijgen. Wie die nog niet kreeg vóór 13 januari in het geval van 1A en voor 20 januari in het geval van 1B, zal voor elke wedstrijd opnieuw getest moeten worden.

Voor positieve gevallen onder de spelers of stafleden blijft er een quarantaineplicht van tien dagen geleden. Vanaf zeven positieve gevallen zullen clubs kunnen vragen om een wedstrijd uit te stellen, zoals vorig seizoen.

Dat meldt de openbare omroep VRT. De maatregelen moeten wel nog bekrachtigd worden tijdens de volgende vergadering van de Pro League.Samengevat voert de Pro League een strenger testbeleid in. Alle spelers en staf zullen na hun vakantie twee PCR-testen moeten ondergaan, één voor ze de trainingen hervatten en één voor de eerste speeldag na de winterstop. De Pro League wil ook dat de spelers zo snel mogelijk een boosterprik krijgen. Wie die nog niet kreeg vóór 13 januari in het geval van 1A en voor 20 januari in het geval van 1B, zal voor elke wedstrijd opnieuw getest moeten worden.Voor positieve gevallen onder de spelers of stafleden blijft er een quarantaineplicht van tien dagen geleden. Vanaf zeven positieve gevallen zullen clubs kunnen vragen om een wedstrijd uit te stellen, zoals vorig seizoen.