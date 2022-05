De algemene vergadering van de Pro League komt woensdag samen voor een 'brainstorm' over het competitieformat vanaf het seizoen 2023-2024. In de afspraak die op tafel ligt, verkleint 1A na volgend seizoen opnieuw naar 16 teams, waardoor er komend seizoen drie degradanten zouden moeten zijn. Ploegen van de K11 zijn het daar niet eens mee.

De competitie vergrootte in 2020 van 16 naar 18 door de procedureslag op het einde van seizoen 2019-2020. Professioneel voetbal werd toen door de coronapandemie definitief stilgelegd, waardoor enkele cruciale wedstrijden niet gespeeld konden worden. Daardoor degradeerde Waasland-Beveren niet en kwamen zowel Oud-Heverlee Leuven als Beerschot, de finalisten van 1B, op. Er werd afgesproken dat er twee seizoenen met 18 clubs zou gevoetbald worden in 1A. Vorig seizoen verlengden de profclubs de afspraak met nog een jaar.

Vanaf 2023-2024 zou 1A dan weer moeten inkrimpen. Drie degradanten betekent voor de kleinere clubs vooral de angst voor een financiële kater, nog altijd in de nasleep van corona. Afgelopen seizoen werd de integratie van beloftenploegen in 1B en amateurreeksen nog gebruikt als pasmunt om dat jaar uitstel te krijgen. De K11 verloor daarna ook haar andere onderhandelingsmiddel, namelijk meedenken over een BeNeLeague, nadat de Nederlandse clubs die optie hadden afgeschoten.

Het doel lijkt om op een stabiel en breed gedragen format af te kloppen, zodat er zekerheid is over de komende jaren. Het format met 16 ploegen ligt voor maar kan nog aangepast worden - met dus oog op de lange termijn - om daarna voor meerdere jaren verankerd te worden. CEO Lorin Parys staat voor zijn eerste grote interne opdracht, na het actieplan dat hij met Binnenlandse Zaken opstelde tegen supporterwangedrag.

