Van 9 januari tot 6 februari nemen 24 Afrikaanse landen deel aan de Afrika Cup. Uit 1A lijken alleen STVV, Zulte Waregem en leider Union geen spelers te moeten afstaan.

Op 15 november moesten alle landen die deelnemen aan de Afrika Cup in Kameroen een pre-selectie van 40 namen registreren bij de CAF, de overkoepelende federatie. Die lijst moet straks bij het begin van het tornooi herleid worden tot minimaal 23 namen, al mogen landen tot maximaal 28 spelers meenemen. Een van de deelnemende landen, het debuterende Gambia, wordt geleid door een Belg, Tom Saintfiet. Heel wat Belgische clubs kijken vol spanning uit naar de eindselecties, want op 14 januari, een week na de start van het tornooi, herneemt de competitie. De meeste landen zullen doorgaan tot minimaal 24-26 januari, wanneer de knock-outfase met 16 landen start. Dat betekent drie speeldagen missen voor wie naar Kameroen afreist. Nagenoeg alle clubs hebben spelers op het tornooi, behalve STVV, Union en Zulte Waregem. Standard en Charleroi (allebei mogelijk vier geselecteerde spelers, met Amallah, Sissako, Koffi en Zorgane als blikvangers) lijken het zwaarst getroffen. Maar ook Anderlecht (Kouamé en Ashimeru), KRC Genk (Onuachu), KAA Gent (Ngadeu en Marreh), Eupen (Agbadou en doelman Nurudeen), KV Kortrijk (Badamosi en vooral Selemani) en Antwerp (Seck) moeten sleutelspelers missen. Onderin moet Beerschot in operatie redding wellicht even zonder Sanyang en Halaïmia en verliest ook KV Oostende met Fortes en Rocha Santos cruciale pionnen.