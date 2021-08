Met Carel Eiting (23) heeft KRC Genk een relatief onbekende speler uit de Ajaxschool in huis gehaald. Portret van een intelligente en eigenzinnige jongen, zowel binnen als buiten de lijnen.

Carel Eiting wordt als speler van Ajax ook wel 'de professor' genoemd. Hij studeert vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, een voorbereiding op de universiteit) en al op zijn twintigste laat hij zich als reservespeler gelden op het vlak van coaching; een voor een geeft hij zijn medespelers die op het veld staan wat mee. Ook binnen de lijnen is Eiting een tacticus; een intelligente speler die graag nadenkt over het spel en zijn mondje zal roeren: als echte Amsterdammer heeft Eiting zijn mening altijd klaar.

Als schakers een partij voorbereiden, weten ze van elkaar alle wedstrijden en alle zetten uit het hoofd. Je moet superintelligent zijn. Stel je voor dat we met Ajax een wedstrijd tegen Feyenoord spelen en dat we alle matchen en statistieken van elke speler uit ons hoofd kennen...' Zelf speelt hij het ook graag, maar Eiting is bescheiden over zijn niveau. 'Ik kan zo'n vier stappen vooruitdenken. Carlsen tachtig, zeg maar. Dat is echt ongelooflijk.'Op het veld staat hij bekend om zijn snelle denken en het slimme positioneren. Als jonge speler valt zijn intelligentie al op en zo komt ook het grote Ajax uit zijn geboortestad bij hem uit. Een droom voor iedere Amsterdammer, maar zijn ouders lijken aanvankelijk stokken in de wielen te steken. Ze vinden een overstap van zijn jeugdclub AFC nog wat te vroeg; Carel is met zijn zeven, acht jaar nog wel erg jong. Hij kan beter pas over een paar jaar naar het grote Ajax verhuizen, stellen ze. Het hoofd jeugdopleiding bij Ajax ziet echter wat in het mannetje met het bloempotkapsel en de vrome blik en weet zijn ouders dan toch te overtuigen. Die man is ... John van den Brom.Eiting doorloopt vanaf dat moment de jeugdopleiding van Ajax en zijn twee beste vrienden worden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Het drietal wordt in de wandelgangen weleens 'De drie musketiers' genoemd; ze zijn altijd samen én ze lijken met hun blonde kopjes wel wat op elkaar. Het zijn De Jong en De Ligt die als eerste van het grote Ajax mogen ruiken en daar ook basisspelers worden; Eiting moet dan nog genoegen nemen met een plaats op de bank, ook al omdat zijn ontwikkeling regelmatig stokt vanwege zijn vele knieblessures. Op die bank zit ook Noa Lang en Eiting speelt nog met Donny van de Beek en Abdelhak Nouri in het beloftenelftal. Om maar te zeggen: hij maakt deel uit van een bijzonder talentvolle lichting, die van 1998. Simpel om door te breken is het dan ook niet.Lees ook: Wat mag KRC Genk verwachten van Sjachtar in de Champions League?Wanneer De Jong zijn droomtransfer naar FC Barcelona krijgt, lijkt Eiting klaar om diens rol over te nemen op het middenveld van Ajax. Ook zijn vriend schuift hem naar voren: 'Hij kan het aan', zegt De Jong tegen Voetbal International over de verdedigende middenvelder. 'Hij is een speler met heel veel potentie. Hij heeft het aan het begin van dit seizoen ook heel goed gedaan in de wedstrijden waarin hij speelde.'Het is net dan, wanneer hij het gat dat De Jong laat moet opvangen, dat opnieuw een knieblessure roet in het eten gooit. Hij speelt zijn wedstrijden in de eerste helft van dat seizoen dan ook met name voor Jong Ajax. Pas daarna komt hij regelmatig in het eerste aan bod.In het seizoen erna, dat van vorig jaar, moet het gaan gebeuren voor Eiting. Maar dan verrast hij vriend en vijand door niet bij Ajax te blijven maar voor de Championship te kiezen. Er zijn meer clubs geïnteresseerd in de diensten van Eiting, maar het wordt Huddersfield Town dat hem voor een seizoen huurt. De middenvelder maakt zijn keuze weloverwogen; liefst vijf gesprekken voert hij met de club. En hoewel Huddersfield een voetballende ploeg is, spreekt vooral het fysieke aspect van de Championship Eiting aan. Hij is dan wel een verfijnde speler: fysiek kan hij nog wat leren. Na veertien jaar 'totaalvoetbal' kiest de Amsterdammer dus bewust om te gaan bikkelen op het tweede niveau van Engeland; waar hij bij Ajax had geleerd om positie te kiezen en zo uit de fysieke duels te blijven, moet hij hier juist zijn man uitschakelen en de beuk erin gooien. En dan is er nog een verschil in intensiteit. 'Elke oefening op de training, zoals een pass- en trapvorm, wordt gecombineerd met een sprint', zegt hij tegen de NOS. 'Het is een heel andere spelopvatting dan bij Ajax. Heel pittig. In het begin was ik echt gesloopt na een wedstrijd. Als je alleen maar denkt: hoe Ajax het doet, is het beste, dan wordt het lastig. Ik moest uit mijn comfortzone.' Eiting kiest met zijn overstap naar Engeland bewust niet voor de gemakkelijkste weg. Dan wil je vooruit...Na het eerste half jaar, waarin hij een basisplek heeft, zit ook nu een blessure aan zijn knie hem dwars; alleen in het slot van de tweede seizoenshelft komt hij nog aan spelen toe. Na dat jaar op huurbasis in Huddersfield keert hij afgelopen zomer terug in Amsterdam, waar er twee opties zijn: verlengen of vertrekken bij Ajax. Na een kort onderhoud met Erik ten Hag kijken de trainer en speler elkaar aan en ze besluiten ieder hun eigen weg te gaan. Eiting koestert in zijn hart nog de droom om voor Ajax te spelen, maar zijn hoofd zegt hem dat hij speelminuten moet maken. En daarvoor wil hij per se naar het buitenland. 'Als speler en als mens vind ik het leuk om dingen te ontdekken en nieuwe culturen mee te maken', zegt hij tegen Ajax Showtime.Inmiddels woont hij met zijn vriendin in Genk, waarover hij al zei dat hij het zeker weet: hier is hij op zijn plek. Aan zijn kwaliteiten ligt het alvast niet. Nu nog afwachten of die knie ook wil meewerken.