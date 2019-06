Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport maakt een slechte beurt in de aanloop naar de behandeling van de matchfixingzaak rond KV Mechelen. Die is uitgesteld door de zoektocht naar een derde arbiter zónder link met dit specifieke dossier.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kan zich niet aan haar oorspronkelijke planning houden bij de behandeling van het matchfixingluik van operatie Propere Handen. In die zaak wordt 1B-kampioen KV Mechelen verdacht van competitievervalsing bij zijn match tegen Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Aanvankelijk zou het BAS, de instantie die dit dossier in beroep behandelt, begin deze week starten met de pleidooien, maar dat is niet gelukt. De timing is van belang omdat het moment van de uitspraak zal bepalen of een eventuele sportieve sanctie komend seizoen al geldt of niet. Komt het definitieve verdict er vóór 15 juli, dan kan bijvoorbeeld een degradatie nog deze zomer. Anders kan dat pas ten vroegste in de zomer van 2020.

...