Propere Handen: Beerschot Wilrijk vraagt inzage in strafdossier

1B-club Beerschot Wilrijk, die zich burgerlijke partij stelde in operatie Propere Handen, gaat deze week aan de onderzoeksrechter inzage vragen in het strafdossier. Dat zegt ondervoorzitter en strafpleiter Walter Damen aan Sport/Voetbalmagazine. In operatie Propere Handen onderzoekt het gerecht of er eind vorig seizoen sprake was van competitievervalsing bij KV Mechelen, een reeksgenoot van Beerschot Wilrijk.

...