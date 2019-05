Propere Handen: een stand van zaken aan de hand van zeven vragen en antwoorden

In de tuchtzaak over vermeende matchfixing bij KV Mechelen en Waasland-Beveren zijn de debatten gesloten. Nu is het uitkijken naar de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Bondsprocureur Kris Wagner vergeleek de vele procedurepleidooien met 'kijken naar een meesterwerk van Rubens en zeggen dat het kader te weinig blinkt'. Hij ziet ze als een poging om de essentie te verdrukken. © BELGAIMAGE