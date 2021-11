De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft donderdag het akkoord tussen voetbalmakelaar Dejan Veljkovic en het federaal parket bekrachtigd. Dat werd vernomen van zijn advocaat Kris Luyckx, die uitermate verheugd is met die beslissing.

'Hiermee is het gerechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van mijn cliënt officieel afgesloten. Dejan Veljkovic heeft ondertussen ook opnieuw een registratie als makelaar bij de KBVB aangevraagd en kijkt er naar uit om zijn activiteiten als makelaar opnieuw te hervatten nu de rechtbank in Brussel afgelopen week zijn eerdere onterechte schorsing door het BAS heeft vernietigd', zegt meester Luyckx.

Veljkovic en het federaal parket hadden drie jaar geleden een akkoord gesloten. Hij beloofde om volledige en oprechte verklaringen af te leggen over zijn aandeel in het dossier over corruptie in het Belgische voetbal en over de rol van derden, en in ruil krijgt hij een celstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro met uitstel en zal zijn illegaal verkregen vermogen, becijferd op ongeveer vier miljoen euro, verbeurd verklaard worden.

De KI moest onder meer nagaan of wat het federaal parket hem had toegezegd in verhouding stond met wat Veljkovic allemaal verklaard had. De KI besliste donderdag om het akkoord groen licht te geven. Zijn met het openbaar ministerie afgesproken straf moet nu in een latere fase nog door de rechter ten gronde worden vastgelegd.

