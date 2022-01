In de Propere Handenzaak wil het federaal parket 56 mensen en één bedrijf voor de strafrechter brengen. Drie vragen aan Kristof De Ryck, die het dossier al van in het begin volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

1. Wat valt jou op als je de ontwerpvordering van het federaal parket bekijkt?

De Ryck: 'Ik vroeg me vooral af of het federaal parket ook oud-bondsvoorzitter François De Keersmaecker voor de strafrechter zou willen brengen. Dat blijkt het geval. Als ook de kamer van inbeschuldigingstelling hem naar de correctionele rechtbank stuurt en De Keersmaecker dat niet met een minnelijke schikking kan afwenden, zijn de gevolgen groot. De Keersmaecker is een plaatsvervangend rechter. Als zo'n magistraat zelf voor een correctionele rechter moet verschijnen, gaat de zaak meteen naar het hof van beroep. Dan valt dus één aanleg weg, niet enkel voor De Keersmaecker, maar voor álle beklaagden in de zaak.''Naast De Keersmaecker viseert het federaal parket ook Steven Martens, ex-CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het parket stelt dat de twee in 2013 namens de KBVB hun handtekening zetten onder een fictieve managementovereenkomst met een Cypriotische vennootschap van makelaar Dejan Veljkovic. Die overeenkomst diende volgens het parket om officieuze betalingen te verrichten aan Erwin Lemmens, keeperstrainer van de Rode Duivels. Het parket linkt aan die overeenkomst een bedrag van ? 52.808. Hoewel dit het enige contract is dat De Keersmaecker en Martens in nauwe schoentjes brengt, is het een essentieel element in het dossier, door hun positie bij de KBVB.''Ten tijde van die overeenkomst volgde ik KV Mechelen voor Sport/Voetbalmagazine. Ik herinner me hoe ik op de parking van KV eens een off-the-recordgesprek voerde met Johan Timmermans, de toenmalige voorzitter van Malinwa. In een onbewaakt moment mompelde Timmermans dat ze bij KV betalingen uitvoerden via een Cypriotische vennootschap en dat ze daar moesten mee opletten. Toen ik na die slip of the tongue doorvroeg, klapte Timmermans dicht. Noch bij hem noch elders kreeg ik er nog iets over los. Frustrerend, want ik wist te weinig om er iets over te kunnen schrijven. Woordelijk herinner ik me die ene conversatie met Timmermans natuurlijk niet meer. Wel heb ik onthouden dat hij zich niet al te veel zorgen maakte: 'Want bij de bond doen ze het ook.''De houding van Timmermans - 'onze koepel doet het, waarom wij dan niet?' - illustreert de verpletterende voorbeeldfunctie die De Keersmaecker en Martens hadden. Het is me een raadsel waarom ze die voorbeeldfunctie ondermijnden met een contract voor - met alle respect - een keeperstrainer, en dan ook nog eens voor een bedrag dat in een miljoenenbusiness weinig voorstelt.'2. Ook over het luik rond makelaar Mogi Bayat raakte meer bekend. Wat valt daarin op?De Ryck: 'Toch de zaken die het federaal parket linkt aan zijn broer Mehdi Bayat, óók een voormalig bondsvoorzitter. In zijn geval staan de beschuldigingen wel los van zijn functioneren aan de Houba de Strooperlaan. Ze zijn gelinkt aan Mehdi's hoedanigheid van voorzitter van RCSC Charleroi. Het parket noemt onder meer een retrocommissie die Mehdi van Mogi zou gekregen hebben bij de transfer van Dodi Lukebakio van Charleroi naar Watford. Die retrocommissie zou een horloge van Patek Philippe geweest zijn, ter waarde van 55.000 euro.''Toen ik dat las, moest ik terugdenken aan de reportage Le Milieu du Terrain die de Franstalige openbare omroep RTBF eind september uitzond. Daarin confronteerden de reportagemakers Mehdi met de intense band tussen RCSC Charleroi en zijn broer Mogi. Ze kwamen op de proppen met een lijst van 43 spelers en 3 trainers die de voorbije jaren de revue passeerden in Charleroi en allemaal in de portefeuille van zijn broer Mogi gezeten zouden hebben. Mehdi bekeek de lijst en zette bij meer dan de helft van de namen een kruis. Al die aangekruiste spelers hadden niks met Mogi te maken, beweerde hij. Vervolgens veegde de ex-bondsvoorzitter op hautaine en arrogante wijze de reportagemakers de mantel uit. Hij zei dat hij 'extreem teleurgesteld' was in wat ze hem voor de voeten wierpen en noemde het 'schandalig'.''Ook bij de naam van Lukebakio zette Mehdi een kruis. Maar het federaal parket linkt die speler nu dus wel aan Mogi. Sterker nog: Mehdi zou volgens het parket geprofiteerd hebben van de band tussen Mogi en Lukebakio.''Vanzelfsprekend moet een rechter nog beslissen wie zich in dit schandaal al dan niet schuldig heeft gemaakt aan wat, maar in afwachting daarvan was de reactie van Mehdi Bayat toch al veelzeggend. Velen hoopten dat de voetbalwereld door deze zaak wat meer nederigheid zou tonen. De uitval van de Charleroivoorzitter in de RTBF-reportage gaf niet de minste blijk van een mentaliteitsswitch.'3. Leert de eindvordering van het federaal parket ons ook nog iets over het matchfixingluik dat eerder al tuchtrechtelijk behandeld werd door de KBVB?De Ryck: 'Zeker. Dat gaat onder meer over de wedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren van 11 maart 2018. In die match moest KV een degradatie afwenden. Zoals bekend heeft er al een tuchtprocedure plaatsgevonden over wat er in de aanloop naar die match allemaal gebeurd is. In die procedure werden toplui van Malinwa gesanctioneerd voor poging tot matchfixing. Het is dan ook niet verrassend dat het federaal parket verzoekt om Thierry Steemans, Johan Timmermans, Olivier Somers en Stefaan Vanroy te dagvaarden. Zij waren ten tijde van die match respectievelijk financieel directeur, voorzitter, hoofdaandeelhouder en sportief directeur bij KV. Maar - en dat wisten we nog niet - het parket ziet ook de 'verzwarende omstandigheid dat het voorstel werd aangenomen'.''Aan de zijde van Waasland-Beveren vraagt het parket dat ex-voorzitter Dirk Huyck en voormalig financieel directeur Olivier Swolfs worden gedagvaard. In de passage die over hen gaat, spreekt het parket van de 'omstandigheid dat de vraag gevolgd werd door een voorstel of het voorstel aangenomen werd'. Dat is niet zo verrassend voor wie vertrouwd is met het dossier. Daarin zitten passages die voor Huyck en Swolfs zeer belastend zijn. Maar markant is wel dat enkele beslissingen uit de genoemde tuchtprocedure nu schril afsteken tegen deze ontwerpvordering van het federaal parket. In de tuchtprocedure werden de Wase club en zijn bestuurders immers vrijgesproken voor matchfixing. Huyck en Swolfs kregen enkel een sanctie voor het niet-naleven van de meldingsplicht. Dat dankte de Wase club aan de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB, die de zaak in eerste aanleg behandelde, en aan ex-bondsprocureur Kris Wagner, die geen hoger beroep aantekende tegen de vrijspraak. Daarmee ging hij lijnrecht in tegen zijn eigen betoog van enkele dagen eerder.''Door die farce ontstond de indruk dat KV geprobeerd had om de wedstrijd te beïnvloeden en dat Waasland-Beveren daar niet was op ingegaan. Maar het federaal parket ziet blijkbaar méér dan een poging tot matchfixing. Het laat verstaan dat de bestuurders van Waasland-Beveren na de vragen vanuit Mechelen ook effectief iets gedaan hebben. Als dat zo is, ontliepen Huyck en Swolfs een zwaardere tuchtstraf. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ze hier op correctioneel vlak nog een straf voor kunnen krijgen.''In ieder geval komt de gevoerde tuchtprocedure door deze nieuwe ontwikkelingen opnieuw in een slecht daglicht. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB focuste sterk op de initiatiefnemers in KV-hoek. Terecht, maar tegelijk ging de commissie nogal licht over de rol van Huyck en Swolfs. Eerder was er ook al kritiek op het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat het hoger beroep in de tuchtzaak behandelde. Een rechter oordeelde vorig jaar dat het BAS daarbij overhaast te werk is gegaan.'