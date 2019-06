Niemand betwijfelt nog dat één en ander niet pluis was in de aanloop naar de match KV Mechelen-Waasland-Beveren van maart 2018. Maar welke matchfixingdaden kunnen met zekerheid aan wie worden toegeschreven? Daarover breekt de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond zich dezer dagen het hoofd.

Er vloeiden de voorbije week heel wat tranen in de tuchtprocedure van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) over vermeende matchfixing bij de match KV Mechelen-Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Sport/Voetbalmagazine woonde alle zittingen bij en hoorde onder meer hoe ex-Waasland-Beverenspeler Olivier Myny zich snikkend tot de Geschillencommissie Hoger Beroep richtte, die over de zaak moet oordelen.

...