Propere Handen: KBVB mag documenten van parket inkijken

Dat is bevestigd aan persagentschap Belga. Het gaat concreet om een aantal documenten uit het matchfixingluik van het dossier.

De KBVB had zich burgerlijke partij gesteld in het dossier van het federaal parket naar criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschrifte, witwassen van geld en private corruptie. Onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen, die namens de KBVB het disciplinaire onderzoek naar wedstrijdvervalsing op het einde van vorig seizoen leidt, wilde zo inzage in het strafdossier van het parket.

Ruim vijf maanden later hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket het schriftelijke verzoek van de KBVB ingewilligd. 'De toelating tot inzage en afschrift is beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn voor de disciplinaire finaliteit en waarvan de vrijgave de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang brengt', klinkt het in een mededeling.

Verdacht

Op basis daarvan kan de bond mogelijk beslissen om al dan niet sancties op te leggen aan KV Mechelen en Waasland-Beveren. Beide clubs worden ervan verdacht via makelaar Dejan Veljkovic, die intussen spijtoptant is geworden, te hebben geprobeerd de degradatiestrijd van vorig seizoen te beïnvloeden. Hun onderlinge duel (2-0 winst voor KV Mechelen) op 11 maart 2018, de slotspeeldag van het vorige reguliere seizoen, wordt als verdacht beschouwd.

Als er wedstrijdvervalsing met medeweten van de club gebeurde, dan riskeren beide clubs degradatie. Het gevolg is dat de promotiefinale in 1B tussen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen wordt gespeeld onder voorbehoud van de conclusie van het onderzoek van de KBVB.