Op de maandelijkse raad van bestuur van de Pro League komen maandag dezelfde thema's aan bod die de voorbije weken de voetbalactualiteit beheersten. Nu de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een gunstig advies heeft gegeven aan het clearinghouse, moeten de laatste obstakels besproken worden zodat de definitieve teksten op het einde van het jaar goedgekeurd kunnen worden.

Het clearinghouse is het paradepaardje van het Pro League-expertenpanel, waarin Pierre François, Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht zochten naar maatregelen om malafide voetbalmakelaars voorgoed aan banden te leggen.

In juni keurde de Pro League de ondersteunende teksten goed, maar het eerste advies van de mededingingsautoriteit was kritisch. En dus gaf het expertenpanel extra uitleg en voerde het een aantal wijzigingen door.

Het aangepast reglementsvoorstel kreeg eind september wel een gunstig advies. Nu rest er enkel nog wat 'finetuning' alvorens de definitieve tekst op de volgende algemene vergadering (wellicht op 17 december) goedgekeurd en bekrachtigd wordt. Nadien kan de samenstelling en de oprichting van het clearinghouse van start gaan.

Wellicht zet het management van de Pro League weldra ook de procedure in gang voor de aanwerving van de juristen en de bedrijfsrevisoren die het clearinghouse zullen leiden. De oprichting van het vehikel zal 400.000 euro kosten. Tegen de zomermercato van 2020 moet het clearinghouse op punt staan.

Mediarechten

Daarnaast zal er nog eens gesproken worden over de verkoop van de mediarechten. De Pro League startte alvast het voorbereidende werk op om de tenderprocedure in gang te zetten, maar er is nog steeds geen akkoord over een collectieve vermarkting. De gesprekken van de G5 met Nederlandse topclubs over een grensoverschrijdende BeNeLiga zullen dat dossier niet makkelijker maken.

De Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) keurde de oprichting van een Liaison Commissie goed. De Pro League had zo'n overlegorgaan met het Referee Department gevraagd in ruil voor de financiering van het arbitrageplan, dat de Pro League 300.000 euro zal kosten. Namens de Pro League zal Pierre François zetelen, wellicht samen met ex-scheidsrechter Luc Wouters. Clubs zullen maandag extra uitleg krijgen over dat orgaan. Zo is het de bedoeling dat al hun verzuchtingen voortaan via de Liaison Commissie passeren. Het nieuwe orgaan kijkt onder meer toe op de ontwikkeling van de semiprofessionele refs, de VAR en de aanwerving van nieuwe scheidsrechters.

Voorts zal er ook bekeken worden of er een eenheidsprijs voor alle tickets voor uitwedstrijden in de Proximus League (1B) kan ingevoerd worden.

Tot slot krijgen ook STVV en Genk na de gestaakte Limburgse derby de kans om zich te verantwoorden. Er hangt hen samen 50.000 euro boete boven het hoofd. Ook Charleroi mag zijn zegje doen over de wedstrijdonderbreking tegen Standard. De Zebra's riskeren 25.000 euro boete.