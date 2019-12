Dejan Veljkovic kan de feestdagen niet met een gerust gemoed vieren. In het Propere Handendossier gaat het federaal parket pas na Nieuwjaar de rechter zijn zegen vragen over een relatief milde straf voor de Servische voetbalmakelaar.

Voetbalmakelaar Dejan Veljkovic en het federaal parket gaan in 2019 niet meer te weten komen wat de rechter denkt over het pact dat ze sloten in de Propere Handenzaak. Dat dossier, rond allerlei malversaties in de Belgische profvoetbalwereld, kreeg een nieuwe wending toen Veljkovic een dik jaar geleden aanbood om bekentenissen af te leggen in ruil voor strafvermindering. Het federaal parket ging daarin mee. Zo werd Veljkovic de eerste die gebruikmaakte van de nieuwe spijtoptantenregeling. Het parlement keurde die in de zomer van 2018 goed, al leek het daarbij vooral te denken aan misdrijven van een andere orde, zoals terrorismedossiers.

...