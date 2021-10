Hoewel de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) al drie jaar geleden de ontslagprocedure van scheidsrechter Sébastien Delférière opstartte, wordt hij nog steeds betaald. Hoe komt dat?

Drie jaar geleden, op 10 oktober 2018, barstte Operatie Propere Handen los met tal van huiszoekingen, onder meer bij een aantal voetbalclubs uit 1A. Een dag later belegde het federaal parket een persconferentie waarin het uitleg gaf over de grote politie-actie en waaruit ook bleek dat twee scheidsrechters, Sébastien Delférière en Bart Vertenten, verdacht werden van strafbare feiten.

De KBVB proefde in die persconferentie een dringende reden om de ontslagprocedure van de twee scheidsrechters op te starten, maar in het geval van Delférière was dat gecompliceerd.

Enerzijds had Delférière een contract met de KBVB als scheidsrechter, anderzijds had hij er ook een als bediende bij de Association des clubs francophones du football (ACFF), de vleugel onder de KBVB die zich bezighoudt met het Franstalige amateurvoetbal.

En bovenal was Delferière als vakbondsafgevaardigde en lid van de ondernemingsraad een beschermd werknemer. Dus moest de KBVB aan de rechtbank toestemming vragen om hem als scheidsrechter te ontslaan.

'Intussen besliste de arbeidsrechtbank om te wachten op de strafzaak vooraleer zich uit te spreken over de dringende reden', zegt Louis Derwa aan Sport/Voetbalmagazine. Derwa is de advocaat van Delferière.

Gevolg: Delferière ontvangt als scheidsrechter nog altijd een vervangingsinkomen, deels betaald door de KBVB en deels door de staat. Zijn overeenkomst met de bond, die dus voorlopig enkel geschorst is, loopt af in juni 2022. Zijn bediendencontract staat los van dit verhaal. Hij is nog steeds aan de slag bij de ACFF, waarvan zijn vader David de voorzitter is.

Lees het volledige dossier over Propere Handen deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Drie jaar geleden, op 10 oktober 2018, barstte Operatie Propere Handen los met tal van huiszoekingen, onder meer bij een aantal voetbalclubs uit 1A. Een dag later belegde het federaal parket een persconferentie waarin het uitleg gaf over de grote politie-actie en waaruit ook bleek dat twee scheidsrechters, Sébastien Delférière en Bart Vertenten, verdacht werden van strafbare feiten.De KBVB proefde in die persconferentie een dringende reden om de ontslagprocedure van de twee scheidsrechters op te starten, maar in het geval van Delférière was dat gecompliceerd.Enerzijds had Delférière een contract met de KBVB als scheidsrechter, anderzijds had hij er ook een als bediende bij de Association des clubs francophones du football (ACFF), de vleugel onder de KBVB die zich bezighoudt met het Franstalige amateurvoetbal.En bovenal was Delferière als vakbondsafgevaardigde en lid van de ondernemingsraad een beschermd werknemer. Dus moest de KBVB aan de rechtbank toestemming vragen om hem als scheidsrechter te ontslaan.'Intussen besliste de arbeidsrechtbank om te wachten op de strafzaak vooraleer zich uit te spreken over de dringende reden', zegt Louis Derwa aan Sport/Voetbalmagazine. Derwa is de advocaat van Delferière.Gevolg: Delferière ontvangt als scheidsrechter nog altijd een vervangingsinkomen, deels betaald door de KBVB en deels door de staat. Zijn overeenkomst met de bond, die dus voorlopig enkel geschorst is, loopt af in juni 2022. Zijn bediendencontract staat los van dit verhaal. Hij is nog steeds aan de slag bij de ACFF, waarvan zijn vader David de voorzitter is.Lees het volledige dossier over Propere Handen deze week in Sport/Voetbalmagazine.