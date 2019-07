Propere Handen: situatie rond Camacho (Waasland-Beveren) blijft cruciaal

In het proces rond vermeende matchfixing bij de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren van 11 maart 2018 heeft Kristof De Saedeleer, de raadsman van die laatste club, gezegd dat speler Rudy Camacho die dag niet in België was, maar dat klopt niet.

Ex-Waasland-Beverenkapitein Rudy Camacho nam pas vijf dagen na de verdachte match tegen KV Mechelen het vliegtuig.