Propere Handen: spijtoptant Dejan Veljkovic woont Anderlecht-Club Brugge bij

Veljkovic werd in het bijzijn van zijn advocaat Kris Luyckx gespot in de omgeving van het Astridpark en later in de tribune. Het is de eerste keer dat hij zich publiekelijk vertoont als spijtoptant in het fraudeonderzoek Propere Handen.

Vrij onder voorwaarden

De beruchte makelaar is een van de spilfiguren in het grootschalige onderzoek naar witwaspraktijken, fiscale fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgisch voetbal.

Veljkovic, vrij onder strenge voorwaarden, werkt in dat onderzoek al enkele weken samen met het gerecht als Belgiës eerste spijtoptant.

Enkele weken geleden was ook Mogi Bayat opgemerkt in het publiek op Anderlecht.

RSC Anderlecht en Club Brugge trapten om 14u30 de topper van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League af.