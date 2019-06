Olivier Swolfs, sportief directeur van Waasland-Beveren, heeft geen beroep aangetekend tegen de effectieve schorsing van een jaar die de Geschillencommissie Hoger Beroep hem oplegde wegens het verzaken aan de meldingsplicht. Ook voorzitter Dirk Huyck, die wegens het verzaken aan de meldingsplicht een jaar voorwaardelijke schorsing kreeg, diende geen verhaal in bij het BAS.

Swolfs werd door bondsprocureur Kris Wagner gezien als een belangrijk figuur in de vermeende (poging tot) matchfixing van de wedstrijd KV Mechelen/Waasland-Beveren op 11 maart 2018. Tijdens afgeluisterde telefoongesprekken zei de CFO onder meer 'geen probleem te hebben om Mechelen te helpen'. Swolfs opperde ook om Daan Foulom en Joachim Van Damme op te stellen, was op de hoogte van de Mechelse benadering van Olivier Myny en wordt gezien als de vaste contactpersoon van Thierry Steemans (KV Mechemen) binnen Waasland-Beveren.

Maar de Geschillencommissie Hoger Beroep sprak Swolfs op 1 juni vrij van matchfixing. De financieel directeur van de Waaslanders werd wel voor een jaar geschorst, wegens het niet naleven van de meldingsplicht.

Enige

Van de vier beklaagden van Waasland-Beveren werd Swolfs als enige effectief geschorst en dus het zwaarst gestraft. Hij liet zijn advocaat evenwel geen beroep aantekenen, zo vernam Belga dinsdag. 'Mijn cliënt werd weerhouden dat hij initiatieven van KV Mechelen en/of haar bestuurders te gepasten tijde had moeten melden aan de KBVB. Op dit punt berust de bondsprocureur en hij wordt hierin gevolgd door meneer Swolfs', aldus zijn advocaat Jan De Man.

'Uiteraard behoudt mijn cliënt zich het recht voor om zich te verdedigen tegen de aantijgingen die door sommige andere partijen worden geformuleerd in procedures die nu voor het BAS werden ingeleid en daarbij zullen desgevallend tegenvorderingen worden geformuleerd.'

Ook voorzitter Dirk Huyck, die wegens het verzaken aan de meldingsplicht een jaar voorwaardelijke schorsing kreeg, diende geen verhaal in bij het BAS. 'Mijn cliënt zal berusten in de tussengekomen uitspraak van de geschillencommissie', aldus Huycks advocaat John Maes bij Belga. 'Vermits voor het BAS alle partijen moeten worden opgeroepen, zal mijn cliënt dus ook in beroep verschijnen, maar zal hij aldaar de bevestiging vragen van de uitspraak zoals gewezen in eerste aanleg.'

Beroep

Voetbalclub Waasland-Beveren werd volledig vrijgesproken, net als bestuurders Jozef Van Remoortel en Walther Clippeleyr.

De betrokken partijen hadden tot en met maandag om beroep aan te tekenen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal de beroepsprocedure eerstdaags inleiden. Alle partijen zullen opnieuw moeten voorkomen.