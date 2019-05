Een van de advocaten van Waasland-Beveren zat in maart tot twee keer toe samen met onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen in een (mislukte) poging om een deal te sluiten voor CFO Olivier Swolfs en voorzitter Dirk Huyck. Swolfs advocaat stelt zich daar enkele dagen voor de start van de pleidooien op de Belgische voetbalbond vragen bij.

Dat vernam persagentschap Belga uit goede bron.

Dinsdag berichtte de krant De Morgen over een mail die Jan De Man, advocaat van financieel directeur Olivier Swolfs (Waasland-Beveren), rondstuurde naar alle advocaten die betrokken zijn bij het tuchtdossier rond mogelijke matchfixing. De Man stelt zich in die mail vragen bij twee informele ontmoetingen tussen de onderzoekscoördinator en clubadvocaat Tom Rombouts in maart.

De voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep vroeg daarop aan Verhaegen om de vragen schriftelijk te beantwoorden via bondsprocureur Kris Wagner. De antwoorden daarop zullen de komende weken tijdens de zittingen van de Geschillencommissie Hoger Beroep gegeven worden.

Bronnen dichtbij het dossier bevestigen aan Belga echter dat het Rombouts zelf was die om een ontmoeting vroeg met Verhaegen. De bedoeling van de clubadvocaat zou geweest zijn om een deal te sluiten, zodat Waasland-Beveren buiten schot kon blijven. Verhaegen stemde in met een informeel gesprek op een publieke plaats in Brasschaat, maar wees het voorstel van Rombouts af. Dat deed hij eerder ook bij makelaar Dejan Veljkovic, die een gelijkaardige spijtoptantenregeling wilde treffen met de KBVB.

Dezelfde bronnen verwijzen ook naar de timing van het verzoek van Rombouts: enkele dagen eerder raakte bekend dat de onderzoekscoördinator 35 stukken van het strafdossier mocht inkijken. 'Het werd Waasland-Beveren net iets te heet onder de voeten en probeerde dus maar een deal te sluiten', klinkt het.

Pleidooien

Binnen de KBVB maakt men zich hoe dan ook geen zorgen over de affaire. Men ziet er vooral pogingen in om het bondsparket te destabiliseren door de objectiviteit van Verhaegen in twijfel te trekken.

Donderdag worden immers de pleidooien voor de Brusselse kortgedingrechter gehouden. Tenzij die de zaak opschort, gaan zaterdag de pleidooien voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van start.

Zowel Waasland-Beveren als de onderzoekscoördinator zelf wensten niet te reageren.