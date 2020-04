Het privébewakingsbedrijf is aanwezig in de grootste stadions van België. Met dank aan Luciano D'Onofrio en Marc Coucke?

Op Protection Unit wordt een beroep gedaan voor grote evenementen. En de wedstrijden van de Belgische eerste klasse maken daar uiteraard deel van uit. Het bedrijf in privébewaking uit het Luikse is steeds meer aanwezig in onze stadions.

Dat hoeft ook niet te verwonderen, aangezien de onvermijdelijke Luciano D'Onofrio er lang in het bestuur zat. Een functie die hij opgaf in de loop van vorig jaar en waarvan hij onlangs in het Franstalige magazine Wilfried zei dat hij dat gedaan had 'om de mensen te helpen en omdat het om een Luiks bedrijf ging'.

In 2009 gaat de beveiligingsfirma in zee met Standard. Het duurt niet lang of Protection Unit duikt ook op in andere stadions. De daarbij gehanteerde methode is wel opmerkelijk: het bedrijf werkt aan een zeer laag tarief en blaast zo de concurrentie weg. In ruil wil het wel visibiliteit op de reclameborden.

Zo verschijnt de naam van het Luikse bedrijf ook op de panelen van de Bosuil. Het contract met Antwerp, dat in 2017 afgesloten wordt, valt samen met de komst van Luciano D'Onofrio.

Ook bij Anderlecht, Union Saint-Gilloise en Beerschot raakt Protection Unit binnen. De historische rivaal van de Great Old begon overigens samen te werken met de bewakingsfirma in januari 2019, toen Luciano D'Onofrio er nog steeds in het bestuur zat.

Op Sclessin was de beveiliging even overgegaan in handen van FACT, maar intussen werd dat bedrijf alweer opgekocht door Protection Unit.

Coucke

Anderlecht sloot in augustus 2019 een contract af met de bewakingsfirma voor minstens drie jaar. Marc Coucke zou daar een rol in gespeeld kunnen hebben, want de baas van paars-wit is ook voorzitter van de raad van bestuur van Mithra, het farmabedrijf van François Forneri. Die laatste is ook hoofdaandeelhouder bij Protection Unit.

Nog dit: volgens het magazine Wilfried krijgt Protection Unit veel overheidsgeld toegestopt.

