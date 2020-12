In Nederland zijn de directeuren van de grootste clubs (Ajax, PSV, Feyenoord en AZ) niet wild enthousiast over de BeNeLeague. Dat vertellen ze in een groot interview met VI. 'We zijn niet de grote initiatiefnemers, dat zijn de Belgen.'

In België kunnen de topclubs er nauwelijks nog over ophouden en zeker bij Club Brugge lijkt een BeNeLeague, een nieuwe competitie waarin de beste clubs van ons land en onze noorderburen samenkomen, de oplossing voor alles. De directeurs van de vier topclubs in Nederland zijn echter niet zo wild van het idee. In een groot interview met het weekblad VI vertellen Edwin van der Sar (Ajax), Toon Gerbrands (PSV), Mark Koevermans (Feyenoord) en Robert Eenhoorn (AZ) dat het niet de Nederlandse clubs, maar vooral de Belgische zijn die voorop gaan in de strijd.

'Twee jaar geleden hebben we onder de noemer veranderagenda geprobeerd een nieuwe opzet neer te leggen in de Eredivisie. Dat had onze voorkeur', vertelt Van der Sar. 'We wilden meer interessante wedstrijden, een spannende promotie/degradatie-strijd en een sterkere top van de Eerste Divisie. Dat voorstel heeft het niet gehaald. Toen hebben wij gezegd dat we verder gingen kijken. We zijn niet de grote initiatiefnemers, dat zijn de Belgen.'

'De Belgen zijn veel enthousiaster dan de Nederlanders', denkt ook Gerbrands, directeur van PSV. 'Natuurlijk vragen wij ons ook af of Feyenoord tegen Sparta niet leuker is dan Feyenoord tegen Charleroi. Dat is logisch', treedt Koevermans, directeur van Feyenoord, hem bij.

Natuurlijk vragen wij ons ook af of Feyenoord tegen Sparta niet leuker is dan Feyenoord tegen Charleroi.' Mark Koevermans, directeur Feyenoord

Wat met de Europese plaatsen?

Een van de knelpunten in het dossier is het financiële luik en de Europese plaatsen. 'Ik ben heel duidelijk', zegt Gerbrands. 'Het grote geld voor Nederland zit bij de Europese tickets en de transfermarkt. De tv-gelden zijn van minder belang. Dus als met die tickets of de transfermarkt een risico wordt genomen, neemt de kans op de BeNeLiga af. Er is een aantal KNVB-mensen bij de UEFA-top geweest om wat te vragen over die tickets. De boodschap was duidelijk. Zij gaan echt niet de tickets van Nederland en België optellen. Dat worden er nooit tien.'

'Als vijf Nederlandse ploegen bovenaan zouden eindigen, krijgen wij dan vijf tickets?', vraagt Gerbrands zich nog af. 'Of is het zo dat één Champions League-plaats altijd voor een Nederlandse of Belgische club is, ook al wordt die zesde? Met dat soort zaken zitten we ook nog natuurlijk.'

Eens goed uitzoeken

Het onderzoek naar de BeNeLiga wordt zelfs uitbesteed aan Deloitte die met een haalbaarheidsstudie moeten komen. Momenteel wordt er dus wel wat geld in het idee gestoken. 'Er wordt al dertig jaar gesproken over de BeNeLiga', vertelt Ajaxdirecteur Van der Sar. 'De insteek is: laten we het voor eens en voor altijd goed uitzoeken. Als het niet doorgaat, hoeven we het er de komende dertig jaar ook niet meer over te hebben.

'Wij willen er uiteraard beter van worden. Het doel is een sterkere competitie en meer geld. Maar belangrijk is natuurlijk zeker ook hoe het landschap eruitziet voor de clubs in Nederland die overblijven. De ambitie om kampioen te worden en te promoveren naar de BeNeLiga? Is dat interessant? Het is goed dat dit nu voor het eerst wordt uitgezocht, zodat we weten waar we over praten.'

In België kunnen de topclubs er nauwelijks nog over ophouden en zeker bij Club Brugge lijkt een BeNeLeague, een nieuwe competitie waarin de beste clubs van ons land en onze noorderburen samenkomen, de oplossing voor alles. De directeurs van de vier topclubs in Nederland zijn echter niet zo wild van het idee. In een groot interview met het weekblad VI vertellen Edwin van der Sar (Ajax), Toon Gerbrands (PSV), Mark Koevermans (Feyenoord) en Robert Eenhoorn (AZ) dat het niet de Nederlandse clubs, maar vooral de Belgische zijn die voorop gaan in de strijd.'Twee jaar geleden hebben we onder de noemer veranderagenda geprobeerd een nieuwe opzet neer te leggen in de Eredivisie. Dat had onze voorkeur', vertelt Van der Sar. 'We wilden meer interessante wedstrijden, een spannende promotie/degradatie-strijd en een sterkere top van de Eerste Divisie. Dat voorstel heeft het niet gehaald. Toen hebben wij gezegd dat we verder gingen kijken. We zijn niet de grote initiatiefnemers, dat zijn de Belgen.''De Belgen zijn veel enthousiaster dan de Nederlanders', denkt ook Gerbrands, directeur van PSV. 'Natuurlijk vragen wij ons ook af of Feyenoord tegen Sparta niet leuker is dan Feyenoord tegen Charleroi. Dat is logisch', treedt Koevermans, directeur van Feyenoord, hem bij. Een van de knelpunten in het dossier is het financiële luik en de Europese plaatsen. 'Ik ben heel duidelijk', zegt Gerbrands. 'Het grote geld voor Nederland zit bij de Europese tickets en de transfermarkt. De tv-gelden zijn van minder belang. Dus als met die tickets of de transfermarkt een risico wordt genomen, neemt de kans op de BeNeLiga af. Er is een aantal KNVB-mensen bij de UEFA-top geweest om wat te vragen over die tickets. De boodschap was duidelijk. Zij gaan echt niet de tickets van Nederland en België optellen. Dat worden er nooit tien.''Als vijf Nederlandse ploegen bovenaan zouden eindigen, krijgen wij dan vijf tickets?', vraagt Gerbrands zich nog af. 'Of is het zo dat één Champions League-plaats altijd voor een Nederlandse of Belgische club is, ook al wordt die zesde? Met dat soort zaken zitten we ook nog natuurlijk.'Het onderzoek naar de BeNeLiga wordt zelfs uitbesteed aan Deloitte die met een haalbaarheidsstudie moeten komen. Momenteel wordt er dus wel wat geld in het idee gestoken. 'Er wordt al dertig jaar gesproken over de BeNeLiga', vertelt Ajaxdirecteur Van der Sar. 'De insteek is: laten we het voor eens en voor altijd goed uitzoeken. Als het niet doorgaat, hoeven we het er de komende dertig jaar ook niet meer over te hebben. 'Wij willen er uiteraard beter van worden. Het doel is een sterkere competitie en meer geld. Maar belangrijk is natuurlijk zeker ook hoe het landschap eruitziet voor de clubs in Nederland die overblijven. De ambitie om kampioen te worden en te promoveren naar de BeNeLiga? Is dat interessant? Het is goed dat dit nu voor het eerst wordt uitgezocht, zodat we weten waar we over praten.'