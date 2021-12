Op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League heeft Racing Genk geen nieuwe zege laten optekenen onder nieuwe coach Bernd Storck. Het slikte zondagavond in de slotfase de 1-1 tegen Antwerp.

Antwerp blijft derde met 37 punten, maar hinkt ondertussen al 9 punten achterop op competitieleider Union Sint-Gillis. Genk is negende met 26 punten.

De Limburgers kwamen even voorbij het halfuur op voorsprong: Paul Onuachu (32.) duwde een lage voorzet van Theo Bongonda aan de tweede paal tegen de netten. In een behoudende tweede helft mochten de Antwerpenaren de bal monopoliseren van het elftal van Storck, maar doelrijp gevaar leverde dat initieel niet op. Een domper voor Genk was het uitvallen van doelpuntenmaker Onuachu 20 minuten voor tijd. De Great Old toonde mentale weerbaarheid en dat resulteerde in de late gelijkmaker van Viktor Fischer (82.).

Eerder op de dag speelden Club Brugge en Anderlecht 2-2 gelijk in een vermakelijke topper en won Charleroi ruim bij Eupen met 0-4 na onder meer een hattrick van Shamar Nicholson. Later op de avond maakt Standard nog de verplaatsing naar OH Leuven

Antwerp blijft derde met 37 punten, maar hinkt ondertussen al 9 punten achterop op competitieleider Union Sint-Gillis. Genk is negende met 26 punten. De Limburgers kwamen even voorbij het halfuur op voorsprong: Paul Onuachu (32.) duwde een lage voorzet van Theo Bongonda aan de tweede paal tegen de netten. In een behoudende tweede helft mochten de Antwerpenaren de bal monopoliseren van het elftal van Storck, maar doelrijp gevaar leverde dat initieel niet op. Een domper voor Genk was het uitvallen van doelpuntenmaker Onuachu 20 minuten voor tijd. De Great Old toonde mentale weerbaarheid en dat resulteerde in de late gelijkmaker van Viktor Fischer (82.). Eerder op de dag speelden Club Brugge en Anderlecht 2-2 gelijk in een vermakelijke topper en won Charleroi ruim bij Eupen met 0-4 na onder meer een hattrick van Shamar Nicholson. Later op de avond maakt Standard nog de verplaatsing naar OH Leuven