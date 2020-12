Racing Genk weet weer wat verliezen is. De Limburgers gingen vrijdag bij de opener van de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-0 onderuit bij Anderlecht. Voordien had Genk zeven wedstrijden op rij gewonnen.

Het duel in het Lotto Park begon meteen erg voortvarend. Vooral de thuisploeg toonde veel drang naar voren en Verschaeren en Delcroix kwamen al snel dichtbij de 1-0. Bij de poging van de verdediger moest Vukovic met een reflex een snelle achterstand voorkomen. Genk bleek nu ook wakker en aan de overkant dreigde Onuachu. Zijn kopbal werd door Miazga van de lijn gehaald. De eerste helft bleef goed op en neer gaan en Vukovic moest opnieuw tussenkomen op een kans voor Nmecha.

Verschaeren speelde een bedrijvige eerste helft als spelverdeler, maar moest tien minuten voor rust plots gaan zitten. De Rode Duivel was slecht neergekomen op zijn linkerenkel en kon niet meer verder. Hij werd duidelijk geëmotioneerd gewisseld. Beide ploegen waren na zijn wissel nog maar net opnieuw begonnen toen het opnieuw misliep. Cullen en Cuesta botsten op het middenveld keihard tegen elkaar en lagen minutenlang op de grond. Cuesta moest er uiteindelijk ook uit, Cullen ging na verzorging en met een tulband om het hoofd verder. De eerste helft eindigde na liefst twaalf minuten blessuretijd op 0-0.

Na de pauze begonnen beide ploegen eerder voorzichtig. Het was tien minuten wachten op de eerste gevaarlijke actie, maar die leverde wel meteen een doelpunt op. Munoz haalde in de zestien Nmecha onderuit en scheidsrechter Verboomen wees naar de stip. De VAR sommeerde de ref even naar de beelden te gaan kijken, maar die hield het bij een elfmeter. Bij Anderlecht ruzieden Vlap, de vervanger van Verschaeren en Nmecha inmiddels over wie de penalty mocht geven. De Britse Duitser won het pleit uiteindelijk, met de steun van kapitein Sambi Lokonga, en vlamde de 1-0 voorbij Vukovic.

Genk had geen reactie in huis. Vukovic moest de Limburgers in de match houden, Amuzu stuitte op de Australiër en ook Nmecha vond Vukovic op zijn weg. Anderlecht speelde de wedstrijd in het slot probleemloos uit. Het bleef 1-0.

Het duel in het Lotto Park begon meteen erg voortvarend. Vooral de thuisploeg toonde veel drang naar voren en Verschaeren en Delcroix kwamen al snel dichtbij de 1-0. Bij de poging van de verdediger moest Vukovic met een reflex een snelle achterstand voorkomen. Genk bleek nu ook wakker en aan de overkant dreigde Onuachu. Zijn kopbal werd door Miazga van de lijn gehaald. De eerste helft bleef goed op en neer gaan en Vukovic moest opnieuw tussenkomen op een kans voor Nmecha. Verschaeren speelde een bedrijvige eerste helft als spelverdeler, maar moest tien minuten voor rust plots gaan zitten. De Rode Duivel was slecht neergekomen op zijn linkerenkel en kon niet meer verder. Hij werd duidelijk geëmotioneerd gewisseld. Beide ploegen waren na zijn wissel nog maar net opnieuw begonnen toen het opnieuw misliep. Cullen en Cuesta botsten op het middenveld keihard tegen elkaar en lagen minutenlang op de grond. Cuesta moest er uiteindelijk ook uit, Cullen ging na verzorging en met een tulband om het hoofd verder. De eerste helft eindigde na liefst twaalf minuten blessuretijd op 0-0. Na de pauze begonnen beide ploegen eerder voorzichtig. Het was tien minuten wachten op de eerste gevaarlijke actie, maar die leverde wel meteen een doelpunt op. Munoz haalde in de zestien Nmecha onderuit en scheidsrechter Verboomen wees naar de stip. De VAR sommeerde de ref even naar de beelden te gaan kijken, maar die hield het bij een elfmeter. Bij Anderlecht ruzieden Vlap, de vervanger van Verschaeren en Nmecha inmiddels over wie de penalty mocht geven. De Britse Duitser won het pleit uiteindelijk, met de steun van kapitein Sambi Lokonga, en vlamde de 1-0 voorbij Vukovic. Genk had geen reactie in huis. Vukovic moest de Limburgers in de match houden, Amuzu stuitte op de Australiër en ook Nmecha vond Vukovic op zijn weg. Anderlecht speelde de wedstrijd in het slot probleemloos uit. Het bleef 1-0.