Racing Genk heeft zich donderdagavond van de vierde landstitel in de clubgeschiedenis verzekerd.

Op de negende en tevens voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League hadden de Genkenaars genoeg aan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij RSC Anderlecht, omdat titelconcurrent Club Brugge op hetzelfde moment met 2-0 verloor op bezoek bij Standard. Razvan Marin opende na de pauze de score met een strafschopdoelpunt, toen de Luikenaars al geruime tijd met een man minder stonden. In het slot zette Marin met zijn tweede van de avond de 2-0 eindstand op het bord op Sclessin. Door de nederlaag heeft Club met nog slechts één speeldag voor de boeg en onoverbrugbare achterstand van vier punten op de Limburgers.

Net als afgelopen weekend in Brugge openden de Genkenaars deze keer in het Astridpark met een vroeg doelpunt. De Anderlechtse linkerflank werd opengereten en in de zestien hoefde Heynen bij de eerste Genkse aanval in de wedstrijd zijn derde in deze play-offs maar binnen te knallen: 0-1 na elf minuten en de Limburgers virtueel landskampioen omdat er op dat moment in het duel tussen Standard en Club Brugge nog niet gescoord was.

Paars-wit was aanvankelijk minstens de evenknie van de bezoekers, wat zich echter niet vertaalde in uitgespeelde kansen. Afstandsschoten dan maar, de bezoekende doelman Danny Vukovic zag ze ver van zijn doel voorbijvliegen.

Nog voor de eerste helft halverwege was, had Leandro Trossard de 0-2 al aan de voet, maar de Genkse aanvoerder vond Anderlecht-doelman Thomas Didillon op weg naar doel. Anderlecht zakte volledig weg naarmate de eerste helft vorderde en Genk deed zo ongeveer wat het wou in een uitverkocht Vanden Stockstadion. De bezoekers gingen nadrukkelijk op zoek naar dat tweede doelpunt, Ruslan Malinovksyi en opnieuw Trossard hadden echter geen geluk bij de afwerking - of was het eerder meeval voor de thuisploeg? Anderlecht overleefde en kwam op slag van rusten zowaar bijna langszij, toen een poging van een voor het overige onzichtbare Santini via Vukovic tegen de paal ging.

Na de pauze groeide het Anderlechtse geloof in eigen kunnen en dat leverde mogelijkheden op voor Verschaeren, Santini en Bolasie. Net als zondag in Brugge - toen het na 45 minuten eveneens met een 0-1 voorsprong mocht gaan rusten - gaf Genk na de pauze de wedstrijd uit handen. Philippe Clement maande zijn troepen van aan de zijlijn aan tot kalmte en net op dat moment viel de gelijkmaker: Bolasie torende boven Maehle uit en bekroonde zijn goede wedstrijd met een rake kopbal (1-1), waardoor de Genkse titel even weg was. Het thuispubliek was plots ook wakker en het veerde pas helemaal op toen even later op het scorebord de 1-0 tussenstand in Luik getoond werd: Genk was opnieuw virtueel kampioen.

Met een linke tussenstand in de beide partijen was het nog tot de laatste minuut nagelbijten, Genk moest immers een beter resultaat neerzetten dan Club om zich van de vierde landstitel in de clubgeschiedenis te verzekeren. Toen Marin er in het slot 2-0 van maakte in Luik was de vierde titel definitief binnen - exact twintig jaar na de eerste. De overige titels werden in 2002 en 2011 gevierd.