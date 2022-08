Op de derde speeldag van de Jupiler Pro League heeft een dartel Racing Genk zaterdag in eigen huis met 4-2 getriomfeerd tegen een efficiënt Eupen. Bij de rust was het 3-1.

Blauw-wit boekte zijn tweede opeenvolgende thuisoverwinning en hijst zich met zes punten voorlopig op de tweede plaats, op gelijke hoogte van Oud-Heverlee Leuven en Antwerp. Eupen bengelt meteen in de onderste regionen na een drie op negen.

De Panda's waren al na drie minuten op achtervolgen aangewezen in Limburg. Joseph Paintsil ging diep op zijn flank en werd door de bezoekende defensie geen strobreed in de weg gelegd om Abdul Nurudeen overhoeks te verschalken. Diezelfde Paintsil (9.) verdubbelde niet veel later de voorsprong in de omschakeling. Cyriel Dessers geraakte in eerste instantie niet voorbij Nurudeen, maar de Ghanees was er in de nabeurt als de kippen bij om zijn tweede treffer van de partij tegen de touwen te prikken. De Oostkantonners knokten zich net voorbij het halfuur terug in de wedstrijd via de onvermijdelijke Smail Prevljak (32.). De Bosnische goalgetter, vorige zondag auteur van het winnende doelpunt tegen Club Brugge, controleerde de voorzet van Isaac Christie-Davies en klopte Maarten Vandevoordt met een geplaatst botsend schot. Patrik Hrosovsky (36.) bracht de marge enkele ogenblikken later evenwel opnieuw op twee stuks toen de Eupense goalie zich liet verrassen door een zwabberbal van de Slovaakse middenvelder centraal in het dak van het doel.

In de tweede helft zweefde invallersdoelman Lennart Moser nog voor het uur de 4-1 van Mike Tresor Ndayishimiye uit de bovenhoek. Via Regan Charles Cook (60.) forceerde het elftal van gewezen Genk-trainer Bernd Storck zowaar een tweede aansluitingstreffer. In de slotfase zag het team uit Duitstalig België zijn hoop op de gelijkmaker uiteenspatten toen aanvoerder Stef Peeters met een tweede geel karton voortijdig de kleedkamers van de Cegeka Arena opzocht. Tresor Ndayishimiye (90.+2) trok de zege definitief over de streep in blessuretijd.

Blauw-wit boekte zijn tweede opeenvolgende thuisoverwinning en hijst zich met zes punten voorlopig op de tweede plaats, op gelijke hoogte van Oud-Heverlee Leuven en Antwerp. Eupen bengelt meteen in de onderste regionen na een drie op negen. De Panda's waren al na drie minuten op achtervolgen aangewezen in Limburg. Joseph Paintsil ging diep op zijn flank en werd door de bezoekende defensie geen strobreed in de weg gelegd om Abdul Nurudeen overhoeks te verschalken. Diezelfde Paintsil (9.) verdubbelde niet veel later de voorsprong in de omschakeling. Cyriel Dessers geraakte in eerste instantie niet voorbij Nurudeen, maar de Ghanees was er in de nabeurt als de kippen bij om zijn tweede treffer van de partij tegen de touwen te prikken. De Oostkantonners knokten zich net voorbij het halfuur terug in de wedstrijd via de onvermijdelijke Smail Prevljak (32.). De Bosnische goalgetter, vorige zondag auteur van het winnende doelpunt tegen Club Brugge, controleerde de voorzet van Isaac Christie-Davies en klopte Maarten Vandevoordt met een geplaatst botsend schot. Patrik Hrosovsky (36.) bracht de marge enkele ogenblikken later evenwel opnieuw op twee stuks toen de Eupense goalie zich liet verrassen door een zwabberbal van de Slovaakse middenvelder centraal in het dak van het doel. In de tweede helft zweefde invallersdoelman Lennart Moser nog voor het uur de 4-1 van Mike Tresor Ndayishimiye uit de bovenhoek. Via Regan Charles Cook (60.) forceerde het elftal van gewezen Genk-trainer Bernd Storck zowaar een tweede aansluitingstreffer. In de slotfase zag het team uit Duitstalig België zijn hoop op de gelijkmaker uiteenspatten toen aanvoerder Stef Peeters met een tweede geel karton voortijdig de kleedkamers van de Cegeka Arena opzocht. Tresor Ndayishimiye (90.+2) trok de zege definitief over de streep in blessuretijd.