Racing Genk is er op de twintigste speeldag niet in geslaagd de leiding te veroveren in de Jupiler Pro League. Op het veld van KV Kortrijk gingen de Limburgers met 2-1 onderuit. Eupen won bij Cercle Brugge. Charleroi verloor in Oostende.

Pape Habib Gueye zette de thuisploeg in de 23e minuut op voorsprong. Vier minuten voor de pauze maakte topscorer Paul Onuachu er met zijn negentiende van het seizoen 1-1 van. In de tweede helft kwam Genk maar bleek voor de dag en kon Gueye (54e) al snel met zijn tweede van de avond de eindstand vastleggen. Zeven minuten voor tijd werd Gueye gewisseld voor Teddy Chevalier, die na anderhalf jaar Valenciennes zijn comeback bij Kortrijk maakte. Bijna kon de Fransman zijn terugkeer met een doelpunt vieren, in blessuretijd ging zijn schot rakelings naast.

Eupen wint

In de strijd tegen de degradatie scoorde Eupen een belangrijke driepunter. De Oostkantonners gingen 1-2 winnen bij Cercle Brugge. Alle doelpunten vielen na de rust. Kevin Hoggas bracht Cercle in de 53e minuut op voorsprong. Kort voordien had de Franse middenvelder ook al de netten laten trillen, maar werd zijn doelpunt wegens buitenspel van een teammaat afgekeurd. Voor Eupen trof Smail Prevljak wel twee keer legitiem raak. De Bosnische spits scoorde in de 69e en 76e minuut.

In de stand blijft Genk tweede, op één punt van Club Brugge, dat zondagavond in Sint-Truiden de kans krijgt om verder uit te lopen. Dankzij de derde thuiszege op rij rukt Kortrijk naar de zevende plaats op. Eupen wipte naar de dertiende stek. Cercle Brugge houdt na de negende nederlaag in tien wedstrijden alleen nog Moeskroen achter zich.

Oostende-Charleroi: 3-2

KV Oostende hield de drie punten aan zee gehouden tegen Charleroi. KVO versloeg de Carolo's met 3-2.

Fashion Sakala (5.) bezorgde Oostende een droomstart. Via Shamar Nicholson (28.) kon Charleroi met een 1-1 ruststand de kleedkamers in. Na de pauze maakte KVO het verschil. Jack Hendry (58.) en Andrew Hjulsager (63.) troffen raak. Kaveh Rezaei (75.) bracht met de 3-2 de spanning terug in de partij, maar de gelijkmaker bleef nadien uit. In de stand blijft Charleroi derde met 33 punten. Oostende staat met 28 punten op de negende plaats, op gelijke hoogte met het nummer acht Beerschot.

