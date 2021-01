Racing Genk levert een scoreloos gelijkspel af op bezoek bij KV Mechelen en kijkt tegen een achterstand van elf punten aan op leider Club Brugge.

De laatste competitiezege van Genk in Mechelen dateert van zeven jaar geleden en ook deze keer hadden ze het niet onder de markt Achter de Kazerne, al waren de beste kansen wel voor de bezoekers: uitblinker Théo Bongonda (2x) en topschutter Paul Onuachu geraakten echter niet voorbij de Mechelse doelman Yannick Thoelen.

Ook na de pauze waren er in een winters Mechelen, waar er intussen sneeuw uit de lucht viel, nog kansen voor beide teams, maar gescoord werd er niet en zo leverde het duel een niet meer dan logisch gelijkspel op.

Genk doet zo geen al te beste zaak: vrijdagavond opende Antwerp de speeldag al met een 3-2 zege tegen rode lantaarn Waasland-Beveren, waardoor de Great Old nu naast Genk staat op een gedeelde tweede plaats staat. Beide teams tellen 43 punten, maar Antwerp heeft een wedstrijd meer gewonnen. De achterstand op leider Club Brugge bedraagt elf punten.

De Bruggelingen hebben nog een wedstrijd minder op de teller en ontvangen zondagnamiddag Standard voor de topper van deze speeldag.

De Genkenaars hebben vijf op achttien en zijn toe aan bezinning.

