Racing Genk heeft vrijdagavond op de tweede speeldag in de Europe play-off in eigen huis met 4-2 (rust: 1-0) gewonnen van KV Mechelen.

Na een aardige start van de bezoekers nam de thuisploeg gaandeweg de eerste helft het commando over en dat resulteerde net voorbij het halfuur in de openingstreffer van Daniel Munoz (1-0), die even voordien goed was weggekomen toen hij weggleed en Genk-doelman Maarten Vandevoordt met een uitstekende redding Rob Schoofs van de 0-1 moest houden. Na de pauze eiste KVM-middenvelder Geoffry Hairemans al snel een hoofdrol op.

Op een pegel van de gewezen Antwerpenaar redde Vandevoordt met behulp van de deklat nog de meubelen, maar enkele minuten later was het toch raak toen Hairemans van dichtbij kon binnentikken (1-1). Alles te herdoen dus, met nog een halfuur te spelen, en dat hadden de Limburgers vooral aan zichzelf te danken. Na de gelijkmaker zette de thuisploeg toch weer wat meer de voet op het gaspedaal. McKenzie zag zijn kopbal net aan de verkeerde kant van de paal belanden.

In het slot was het invaller Théo Bongonda die de wedstrijd besliste. Tien minuten voor affluiten leek hij Genk met de 2-1 de zege te bezorgen, maar vier minuten later krulde Schoofs een vrije trap tegen de netten en stond het weer gelijk (2-2). Dat ook Bongonda een uitstekend schot in huis heeft, toonde hij enkele minuten later door de 3-2 via een vrije trap te scoren, de eveneens ingevallen Joseph Paintsil zette diep in de toegevoegde tijd de 4-2 eindstand op het bord.

Voor Genk was het na de 0-1 van vorig weekend in Gent de tweede zege op rij in deze Europe play-offs en reeds de vierde competitiezege op rij. Met 32 punten nemen ze de leiding dan ook voorlopig over van de Buffalo's (31 punten), die zaterdag in de vooravond op bezoek gaan bij Sporting Charleroi.

